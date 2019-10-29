3 أندية إنجليزية تصارع نادياً صينياً للحصول على خدمات غاريث بيل نجم ريال مدريد

اشتعلت التكهنات حول الوجهة المقبلة للنجم الويلزي غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي وصلت العلاقة بينه وبين ناديه إلى طريق مسدود، أو ”الطلاق النهائي“، بحسب ما ذهبت إليه العديد من الصحف الإسبانية.

وارتبط بيل بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، وسط أنباء حول انتقاله إلى الدوري الصيني، وبالتحديد لنادي شانغهاي شينهوا.

مطاردة إنجليزية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريباً.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وقرر مجلس إدارة ريال مدريد بيع بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من تلبية رغبة الجناح الويلزي بالرحيل في الصيف؛ بعد تصاعد التوتر بين النادي واللاعب مؤخرًا.

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن اللاعب قرر مغادرة النادي في الصيف المقبل، لكن رحيله قد يتم خلال الانتقالات الشتوية؛ تلبية لرغبة النادي.

هذا القرار غير مفاجئ بالنسبة للاعب؛ نظرًا للتوتر الواضح بين بيل والنادي عقب عودته من فترة التوقف الدولية الأخيرة مصابًا ليبتعد عن اهتمام المدير الفني زين الدين زيدان.

كما أن النادي منزعج من رفض جناح توتنهام هوتسبير السابق العديد من العروض الصيف الماضي، ليظل في سانتياغو برنابيو، كما أنه غاب عن إحدى المباريات الودية في ألمانيا قبل بداية الموسم، ليضع مدربه في موقف حرج، فيعلن إصابته، بينما كان في نفس الوقت يلعب الغولف.

أزمة متصاعدة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه برنامج ”التشيرينغيتو“، الإسباني الشهير، عن الجناح الويلزي أنه لم يتدرب مع الفريق وسافر إلى لندن، أمس الاثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على ”تويتر“، صورة لغاريث بيل وهو يتواجد في المطار؛ استعدادًا للسفر.

ولم يعلن النادي أو اللاعب سبب سفره في الوقت الحالي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة مهمة في الدوري الإسباني ضد ليغانيس.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليغانيس، غداً الأربعاء، علمًا بأن الضيف صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة، سيخوض هذه المباراة بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بالفوز على ريال مايوركا 1/0، مطلع هذا الأسبوع.

ولم يشارك بيل في تدريبات فريقه، يوم الأحد، وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن زيدان لا يمكنه الاعتماد عليه لعدم جاهزيته.

ولم يشارك بيل في آخر مباراتين لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها النادي.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زيدان، الذي عبّر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني، في يوليو الماضي.

وشقّ بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، قبل التراجع خلف برشلونة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات، لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.