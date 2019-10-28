بعد إصابته أمام توتنهام.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ناديه ليفربول، بعد إصابته أمس الأحد، في مباراة الريدز مع توتنهام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت“، أن مشاركة محمد صلاح في تدريبات ليفربول، اليوم، تقلل المخاوف حول الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء، ليقلب الريدز تأخره 0/1 بهدف من توقيع هاري كين إلى فوز ثمين بنتيجة 2/1 ويستعيد فارق النقاط مع مانشستر سيتي.

وغادر محمد صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، الملعب في الدقيقة 84 متأثرًا بإصابة في الكاحل، ولم يستطع النجم المصري المشاركة في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة بعد إصابته في الكاحل، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي، عقب تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري.

وقال كلوب عقب المباراة، إن صلاح تألم من إصابة في كاحله ولكنها ”ليست مشكلة كبيرة“، بينما أضاف أن إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك تبدو مؤلمة لكنها بخير أيضًا.

وغاب صلاح نحو 3 أسابيع؛ بسبب الإصابة الأخيرة، ويبدو أنه قد يغيب للمدة نفسها قبل العودة للملاعب مجددًا، رغم أهمية التوقيت الحالي الذي يسعى فيه الفريق لتعزيز صدارته للدوري وضمان التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع آرسنال، على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

الضحية المفضلة

وواصل محمد صلاح هوايته المفضلة بهز شباك توتنهام، بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول 2/1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، ليمنح فريقه 3 نقاط، ورفع النجم المصري رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وأصبح توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح، بعدما زار شباكه 7 مرات، وهو أكثر فريق هز الفرعون المصري شباكه في مسيرته الكروية.

وزار صلاح شباك توتنهام مع فريقه الأسبق بازل السويسري، يوم 11 أبريل 2013، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2، ثم صعد بازل بضربات الترجيح.

وسجل صلاح بقميص فريقه الأسبق فيورنتينا الإيطالي في مرمى السبيرز، يوم 26 فبراير 2015، وأحرز هدفًا في فوز الفيولا 2/0 في إياب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

كما سجل محمد صلاح مع ليفربول في شباك توتنهام، يوم 22 أكتوبر 2017، في الدوري خلال المباراة التي فاز بها السبيرز بنتيجة 4/1، كما سجل ثنائية للريدز في لقاء الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم، يوم 4 فبراير 2018.

وسجل محمد صلاح على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو الماضي، قبل أن يسجل اليوم الأحد.