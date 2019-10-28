ليفربول ضد توتنهام.. بالأرقام تقييم محمد صلاح وماني وجازانيغا في موقعة ”أنفيلد“ المثيرة

نجح نادي ليفربول في عبور واحدة من المطبات الصعبة في مشواره نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد فوزه الصعب على ضيفه توتنهام هوتسبير 2-1، في المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، بملعب ”أنفيلد“، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة، من 9 انتصارات وتعادل وحيد، ليحافظ على فارق النقاط مع مطارده المباشر مانشستر سيتي، حامل اللقب، والذي يملك 22 نقطة، يليه كل من ليستر سيتي وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع برصيد 20 نقطة لكل منهما، في حين تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بأسرع من المتوقع، بعد أن هزّ القائد هاري كين شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد 47 ثانية فقط، عندما استغل الكرة المرتدة من العارضة بعد تسديدة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ليودعها الشباك بسهولة.

أشعل الهدف المبكر أحداث المباراة، وفجّر طاقات لاعبي ليفربول، الذين صالوا وجالوا في ملعب ”أنفيلد“، وسط تشجيع جنوني من الجماهير، ولاحت الفرصة تلو الأخرى لمحمد صلاح وفيرمينو وفان دايك وألكسندر أرنولد، ولكنها تحطمت جميعها على يد الحارس الأرجنتيني المتألق جازانيغا.

ورغم الضغط الرهيب من لاعبي ليفربول كان سون هيونغ مين أن ينهي المباراة مع بداية الشوط الثاني، إلا أن الكوري الجنوبي سدد الكرة في العارضة بعد مراوغة الحارس أليسون.

ابتسمت الكرة في النهاية للاعبي ليفربول، وأحرز جوردان هندرسون هدف التعادل، قبل أن يحصل السنغالي ساديو ماني على ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح بنجاح.

من جانبها، رصدت صحيفة ”غارديان“ البريطانية تقييم نجوم الفريقين في المباراة المثيرة.

ليفربول

حصل على 8 درجات في صفوف الريدز كل من ألكسندر أرنولد، روبرتسون، فابينيو، ساديو ماني.

وحصل أليسون بيكر ومحمد صلاح ولوفرين وفان دايك وهندرسون وفيرمينو على 7 درجات، وجاء الهولندي فينالدوم في مؤخرة ترتيب لاعبي الريدز بحصوله على 6 درجات.

توتنهام هوتسبير

حصل 4 من لاعبي السبيرز على 8 درجات، يتصدرهم الحارس جازانيغا، ومعه توبي ألديرفيريلد وموسى سيسوكو وسون هيونغ مين.

وجاء في المرتبة الثانية بـ7 درجات المهاجم والقائد هاري كين، يليه بـ6 درجات كل من سيرج أورييه، سانشيز، داني روز، هاري وينكس، ديلي آلي، وكريستيان إريكسين.

إصابة محمد صلاح

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن مهاجمه المصري محمد صلاح تجددت إصابته في الكاحل التي تعافى منها مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وتعرض صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، لإصابة قبل النهاية ليتم استبداله، وقد أكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية عقب المباراة إن صلاح عانى من تكرار الإصابة.

وقال كلوب، إن صلاح تألم من إصابة في كاحله ولكنها ”ليست مشكلة كبيرة“، بينما أضاف أن إصابة الهولندي فيرجيل فان دايم تبدو مؤلمة لكنها بخير أيضًا.

وغاب صلاح نحو 3 أسابيع بسبب الإصابة الأخيرة ويبدو أنه قد يغيب للمدة نفسها قبل العودة للملاعب مجددًا رغم أهمية التوقيت الحالي الذي يسعى فيه الفريق لتعزيز صدارته للدوري وضمان التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وواصل صلاح هوايته المفضلة بهز شباك توتنهام بعدما أسهم في فوز فريقه ليفربول 2/1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء ليمنح فريقه 3 نقاط، ورفع النجم المصري رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وأصبح توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح بعدما زار شباكه 7 مرات، وهو أكثر فريق هز الفرعون المصري شباكه في مسيرته الكروية.

وزار صلاح شباك توتنهام مع فريقه الأسبق بازل السويسري يوم 11 أبريل 2013 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2 ثم صعد بازل بضربات الترجيح.