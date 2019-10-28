ماذا قال يورغن كلوب عن فوز نادي ليفربول على توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

رغم كل السلاسة الهجومية التي يتمتع بها، أظهر ليفربول مرة أخرى، أمس الأحد، أنه يملك القدرة على بذل الكثير من الجهد وانتزاع انتصارات مهمة عندما لا تسير الأمور وفقًا للخطة بعد أن تعافى من انتكاسة مبكرة ليهزم توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد تقلص تفوقه في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، يوم السبت، عن طريق مانشستر سيتي، كانت هناك لمحات من القلق على بعض الوجوه في المدرجات عندما افتتح هاري كين مهاجم توتنهام التسجيل في الدقيقة الأولى باستاد أنفيلد.

لكن ليفربول لم يصب بالذعر، ووثق في أسلوب لعبه ونجح تدريجيًا في قلب الطاولة.

وانتصر ليفربول 2-1 بفضل هدفي القائد جوردان هندرسون ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليواصل بدايته المذهلة للموسم ويعزز الإيمان في أن الموسم الحالي ربما يشهد أخيرًا نهاية انتظاره الطويل من أجل أول لقب في الدوري منذ عام 1990.

وأشاد المدرب يورغن كلوب برد فعل فريقه على تأخره في النتيجة مبكرًا جدًا أمام فريق تسبب في مشاكل باستاد أنفيلد في المواسم الأخيرة، حتى لو لم يكن يخرج منتصرًا في النهاية.

وقال كلوب: ”قلت للاعبين أثناء الاستراحة، المشكلة الوحيدة في هذه المباراة حتى الآن هي النتيجة.. بعيدًا عن ذلك، كل شيء جيد.

”في كثير من الأحيان في كرة القدم تتوقف النتيجة على الأداء والحال كان كذلك اليوم. الأداء كان رائعا حقا. أعجبني الأداء كثيرًا“.

وأضاف المدرب الألماني: ”التأخر 1-صفر أمام توتنهام في ظل قوته في الهجمات المرتدة أمر صعب حقًا، ولذلك يستحق اللاعبون التحية على ما فعلوه اليوم“.

ولثاني أسبوع على التوالي تأخر ليفربول في النتيجة. ففي الأسبوع الماضي تعادل 1-1 خارج ملعبه مع مانشستر يونايتد وأصبحت سرعة تجاوز المتاعب علامة مميزة لفريق كلوب.

وفي آخر عشر مباريات بملعبه في الدوري الممتاز استقبل خلالها الهدف الأول، فاز ليفربول في سبع وتعادل في ثلاث.

وقال هندرسون، إن المفتاح هو التصميم الذي يتحلى به زملاؤه في ليفربول على مواصلة التطور.

وأضاف قائد ليفربول: ”بالنسبة لنا يتعلق الأمر دائماً بالمباراة التالية. هذا هو تركيزنا. رد الفعل كان رائعًا من جانبنا ونستحق النقاط الثلاث.

”ننتقد أنفسنا كثيرًا ونرغب دائمًا أن نكون أفضل. الشيء الجيد هو أننا مستمرون في الفوز بالمباريات. لا تزال هناك أمور بحاجة للتحسن“.

وهون كلوب من إصابة صلاح، الذي استبدل قرب النهاية، وفيرجيل فان دايك الذي تعرض لكدمة.

وقال: ”فيرجيل أصيب بكدمة ومحمد في الكاحل الذي كان يعاني منه منذ مباراة ليستر.

”كل شيء جيد لكن بمرور زمن المباراة تتعرض العضلات للإجهاد وأشياء من هذا القبيل. لكن لا يوجد شيء خطير“.

وتراجع توتنهام إلى النصف الأسفل من جدول الترتيب وحقق المدرب ماوريسيو بوكيتينو فوزًا واحدًا في 16 مباراة ضد ليفربول منذ توليه المسؤولية في 2014.

وقال بوكيتينو، الذي يتأخر فريقه الآن بفارق 16 نقطة عن ليفربول بعد عشر مباريات: ”أعتقد أننا كنا على قدر المنافسة أمس، لكن ربما التسجيل مبكرًا جدًا جعلنا نحاول الدفاع“.

وأضاف: ”في الموسم الحالي نستحق الحصول على مزيد من النقاط. يجب أن نتحلى بالقوة في هذه اللحظة ونواصل العمل“.