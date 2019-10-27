ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام ونهاية الجولة التاسعة (صورة)

قلب نادي ليفربول الطاولة على ضيفه توتنهام وتغلب عليه 2/1 في مباراة مثيرة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وفاجأ هاري كين ليفربول بهدف مبكر بعد أقل من دقيقة على صافرة البداية، وانتهى النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل ليفربول هدفيه، وجاء الأول بتوقيع جوردان هندرسون في الدقيقة 52، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 28 نقطة ليعيد الفارق إلى 5 نقاط عن ملاحقة مانشستر سيتي، في حين تجمّد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 20 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع.

وشهدت الجولة التاسعة فوز مانشستر يونايتد 3/1 على نوريتش سيتي، وتعادل آرسنال 2/2 مع كريستال بالاس، السبت، واكتسح تشيلسي منافسه بيرنلي 4/2 في حين تغلب مانشستر سيتي 3/0 على أستون فيلا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العاشرة:

1. ليفربول، 28 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 22 نقطة.

3. ليستر سيتي، 20 نقطة.

4. تشيلسي، 20. نقطة.

5. آرسنال، 16 نقطة.