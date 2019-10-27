آرسنال يتعادل أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يتخطى نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل مع ضيفه كريستال بالاس بهدفين لكل منهما في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

ونجح آرسنال بتسجيل ثنائية مبكرة في الدقيقتين السابعة والتاسعة عن طريق اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، والبرازيلي ديفيد لويز.

وقلّص كريستال بالاس النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من ضربة جزاء، ليخرج آرسنال متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ومع حلول الدقيقة 52 أدرك كريستال بالاس التعادل عبر الغاني جوردان أيو، لتتوالى على إثر ذلك الفرص الضائعة من الجانبين، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 15 نقطة في المركز السادس، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 28 نقطة.

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وفي مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد 3-1 على مستضيفه نوريتش سيتي لينتزع انتصاره الأول خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ومنح هدفا سكوت مكتوميناي، وماركوس راشفورد، في الشوط الأول السيطرة للفريق الضيف، لكن كان بإمكانه أن يضاعف التقدم بعدما أنقذ تيم كرول ركلتي جزاء من راشفورد وأنطوني مارسيال تم احتسابهما بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وتقدم مكتوميناي ليونايتد بعد 21 دقيقة، وهو الهدف رقم 2000 للفريق على مدار مشاركاته في الدوري الممتاز، ثم تصدى كرول لركلة جزاء من راشفورد لكن مهاجم يونايتد لم يخطئ عندما مرر له دانييل جيمس الكرة وهو في وضع انفراد في الدقيقة 30.

واتجه كرول إلى اليسار ليتصدى لركلة جزاء سددها مارسيال لكن المهاجم الفرنسي استطاع هز الشباك بإنهاء رائع في الدقيقة 73 إثر تبادل للكرة مع راشفورد.

وسجل الجناح الكوبي أونيل هرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لنوريتش من مجهود فردي قبل دقيقتين على النهاية.

وتقدم مانشستر إلى المركز السابع في جدول الترتيب.