هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتوتنهام (فيديو)

أحرز المهاجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه أمام توتنهام هوتسبير، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وقابل هاري كين كرة مرتدة من عارضة أليسون حارس الليفر، وسدد برأسه في شباك الريدز.

وتعادل هندرسون لليفربول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية.

ونجح محمد صلاح في التقدم لليفربول في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.