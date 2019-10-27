أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام: 1-1 (فيديو)

تقدم هاري كين مهاجم توتنهام بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وقابل هاري كين كرة مرتدة من عارضة أليسون حارس الليفر، وسدد برأسه في شباك الريدز.

وتعادل هندرسون لليفربول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية.

ويبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عن تحقيق الفوز وتعزيز الصدارة، بينما يسعى توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو لتحسين ترتيبه وتقديم مباراة قوية في ضيافة الريدز على ملعب ”آنفيلد“.