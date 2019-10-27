ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة ليفربول ضد توتنهام (صورة)

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفًا في الدقيقة الأولى من مباراة ناديه توتنهام مع ليفربول في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، الأحد.

وجاء هدف هاري كين بعد تسديدة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون اصطدمت بالعارضة وأعادها هاري كين إلى المرمى قبل أن تنتهي الدقيقة الأولى من المباراة.

ورفع هاري كين رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

ويملك سيرجيو أغويرو 8 أهداف في المركز الثاني مع تامي أبراهام لاعب تشيلسي، ويملك رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي وبيير أوباميانغ لاعب آرسنال 7 أهداف لكل منهما في المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

2. تامي أبراهام (تشيلسي)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 8 أهداف.

3. بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 7 أهداف.

4. هاري كين (توتنهام)، وتيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهما 6 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 25 نقطة من خلال 8 انتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، وسجل الريدز 21 هدفًا واستقبل مرمى ليفربول 7 أهداف.

ويحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة وحصد الفريق 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، وسجل السبيرز 15 هدفًا واستقبلوا 13 هدفًا.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي توتنهام في البريمييرليغ برصيد 6 أهداف وهو نفس رصيد ساديو ماني هداف ليفربول بالدوري.

وانتهت آخر 3 مباريات بين الفريقين بتفوق ليفربول آخرها يوم 1 يونيو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز الريدز بثنائية دون رد، وكان آخر فوز لتوتنهام يوم 22 أكتوبر 2017 بنتيجة 4/1 في الدوري ولم يفز توتنهام في ملعب أنفيلد في آخر 10 لقاءات منذ مباراة الفريقين يوم 15 مايو 2011 حين فاز السبيرز بثنائية رافايل فان دير فارت ولوكا مودريتش.

ويغيب عن ليفربول الثنائي شيردان شاكيري وناثانيل كلاين بسبب الإصابة بينما تبدو خطة كلوب واضحة وشبه ثابتة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون بينما يقود خط الوسط فابينهو وجوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم مع مثلث الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويغيب عن توتنهام الحارس هوغو لوريس ، ويعتمد السبيرز على تشكيلة تضم الحارس باولو غازانيغا وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين وسيرجي أورييه وداني روز في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط هاري وينكس وتانجيه ندومبلي وموسى سيسوكو مع ثلاثي الهجوم هاري كين وهيونغ سون مين وإريك لاميلا.

وحال حقق ليفربول الانتصار اليوم، سيعادل الرقم القياسي في البريميرليغ الخاص بجمع 28 نقطة بعد مرور 10 جولات، وهو الرقم الذي حققه تشيلسي في موسم 2005/2006 ومانشستر سيتي في موسمي 2011/2012، و2017/2018، وتمكن السيتي وتشيلسي من الفوز باللقب في المواسم السابق ذكرها.