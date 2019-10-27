كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التي تجمع بين ليفربول وضيفه توتنهام هوتسبرز، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

ويبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عن تحقيق الفوز وتعزيز الصدارة، بينما يسعى توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو لتحسين ترتيبه وتقديم مباراة قوية في ضيافة الريدز على ملعب ”آنفيلد“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجه ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب آنفيلد في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 25 نقطة من خلال 8 انتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، وسجل الريدز 21 هدفاً واستقبل مرمى ليفربول 7 أهداف.

ويحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة وحصد الفريق 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، وسجل السبيرز 15 هدفاً واستقبلوا 13 هدفاً.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي توتنهام في البريمييرليغ برصيد 5 أهداف وهو نفس رصيد ساديو ماني هداف ليفربول بالدوري.

وانتهت آخر 3 مباريات بين الفريقين بتفوق ليفربول آخرها يوم 1 يونيو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز الريدز بثنائية دون رد، وكان آخر فوز لتوتنهام يوم 22 أكتوبر 2017 بنتيجة 4-1 في الدوري ولم يفز توتنهام في ملعب آنفيلد في آخر 10 لقاءات منذ مباراة الفريقين يوم 15 مايو 2011 حين فاز السبيرز بثنائية رافايل فان دير فارت ولوكا مودريتش.

كلوب.. وتعزيز الصدارة

يدرك الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، جيداً أن مباراة توتنهام في غاية الأهمية والصعوبة في مسيرة الريدز نحو لقب الدوري خاصة مع الفوز الأخير الذي حصده مانشستر سيتي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباراة توتنهام في غاية الصعوبة على ليفربول، موضحاً أنه سعيد بتألق اللاعبين البدلاء في اللقاءات الأخيرة من عمر الدوري.

ويغيب عن ليفربول الثنائي شيردان شاكيري وناثانيل كلاين بسبب الإصابة بينما تبدو خطة كلوب واضحة وشبه ثابتة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون بينما يقود خط الوسط فابينهو وجوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم مع مثلث الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويراهن ليفربول أيضاً على تألق بدلائه مؤخراً مثل أليكس تشامبرلين وآدم لالانا وهو ما شدد عليه كلوب في حديثه وربما مشاركة أحد الثنائي بشكل أساسي في لقاء السبيرز وارداً.

بوكتينيو.. وأسلحة توتنهام

يتطلع ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، لتحقيق الفوز الذي سيعيد الثقة لجماهير السبيرز وأيضاً ينهي عقدة آنفيلد وينهي أيضاً تفوق ليفربول في اللقاءات الأخيرة.

وقال بوكتينيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه حقق فوزاً مهماً على حساب رد ستار في دوري أبطال أوروبا بخماسية وهو ما يجعل الفريق يستعيد نغمة الفوز قبل لقاء ليفربول مؤكداً أن لقاء اليوم سيكون مختلفاً تماماً عن نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية.

ويغيب عن توتنهام الحارس هوجو لوريس ، ويعتمد السبيرز على تشكيلة تضم الحارس باولو غازانيغا وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين وسيرجي أورييه وداني روز في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط هاري وينكس وتانجيه ندومبلي وموسى سيسوكو مع ثلاثي الهجوم هاري كين وهيونغ سون مين وإريك لاميلا.

وقال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المباراة تحديداً لفريق ليفربول ستكون مهمة للغاية لأن خسارة المزيد من النقاط بعد التعادل مع مانشستر يونايتد قد تقلب الموازين في صراع الدوري رغم أن المشوار ما زال طويلاً.

وأوضح أن ليفربول يعاني من إجهاد بعض لاعبيه ومن الضروري إشراك تشامبرلين وأيضاً لالانا وأوريجي حال جاهزيته ومنحهم الفرصة باستمرار، مؤكداً أن توتنهام يعتمد على قدرات هاري كين أحد أفضل هدافي أوروبا.

رقم قياسي

وفي حال حقق ليفربول الانتصار اليوم، سيعادل الرقم القياسي في البريميرليغ الخاص بجمع 28 نقطة بعد مرور 10 جولات، وهو الرقم الذي حققه تشيلسي في موسم 2005- 2006 ومانشستر سيتي في موسمي 2011- 2012 و2017- 2018، وتمكن السيتي وتشيلسي من الفوز باللقب في المواسم السابق ذكرها.

وحال لم يحقق ليفربول الانتصار اليوم، فستكون هذه هي المرة الثانية هذا العام، التي يفشل خلالها الريدز في الفوز بمبارتين متتاليتين خلال منافسات البريميرليج.

ويمر ليفربول برقم قياسي خاص به، وهو تحقيق الانتصار في 11 مباراة متتالية على ملعبه، إضافة إلى 44 مباراة متتالية دون خسارة على الآنفيلد.