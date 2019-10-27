التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة.

ويسعى ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لتحقيق الفوز على توتنهام، لإعادة فارق النقاط إلى 6 مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عامًا.

وتوقفت سلسلة انتصارات الريدز في الجولة السابقة على يد مانشستر يونايتد بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، جاء ذلك بعدما واصل الفريق سلسلة انتصاراتهم في البريمييرليغ لثماني جولات متتالية، ولكن بعد التعثر أمام الشياطين الحُمر أصبح رصيد ليفربول 25 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه.

على الجانب الآخر، يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة، فبعد بداية جيدة نوعًا مَّا في الدورى الإنجليزي بانتصار على أستون فيلا في الجولة الأولى، تبعها تعادل بطعم الانتصار أمام السيتيزينز في ثاني جولات البطولة، انحدر بشكل كبير مستوى الديوك الإنجليزية في باقي الجولات، ومن ثم اصطدم عُشاق ”السبيرز“ بكارثة كبيرة إثر الهزيمة بنتيجة (7ــ2) أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال.

لم تتوقف الهزائم عند هذا الحد، فالجولة التي تبعت الهزيمة أمام بايرن ميونخ شهدت هزيمة جديدة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، ثم تعادل غير مفهوم في الجولة السابقة أمام واتفورد متذيل جدول ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط، ولكن على الرغم من هذا المستوى المنحدر، ولكن دائمًا مباريات القمة بين الفرق الإنجليزية تكون خارج التوقعات، فتوتنهام قد تعادل مع كل من مانشستر سيتي وآرسنال في الجولات السابقة رغم أدائه المتذبذب.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام:

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، ويعلق عليها خالد البوشي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لتوتنهام:

حراسة المرمى: غازانيغا.

خط الدفاع: داني روز، فيرتونخن، ألدرفايريلد، أورييه.

خط الوسط: وينكس، سيسوكو، ندومبيلي.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونغ مين، لاميلا.