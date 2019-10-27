مباراة ليفربول ضد توتنهام.. هاري كين واثق من تفوقه على فان دايك وهزيمة ”الريدز“

يواجه نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قوي، مساء اليوم الأحد، نظيره توتنهام في إطار قمة الجولة العاشرة، بحثًا عن الفوز واستعادة فارق 6 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي قلص الفارق إلى 3 نقاط بعد فوزه على أستون فيلا، مساء السبت 3-0.

وأكد هاري كين، مهاجم توتنهام، أن فريقه قادر على الفوز في قلب أنفيلد على المتصدر، معتبرا الفوز دفعة كبيرة لفريقه، وقال في تصريحات نشرتها ”ذا صن“: ”على المستوى العام الفوز يعطينا دفعة قوية، قليل من الأشخاص يعتقدون أن بإمكاننا الفوز في أنفيلد، لكن لو فعلنا ذلك سيعطينا أملًا مهم لموسمنا في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأكد المهاجم الدولي الإنجليزي، أن ليفربول بدأ الموسم بقوة ويملك جماهير حماسية، موضحًا: ”ليفربول بدأ الموسم بشكل جيد وأفضل من أي فريق، خصوصًا في ملعبهم، يملكون جمهورًا متحمسًا ويدفعهم ويساندهم بقوة، لذلك نحن ننتظر لقاءً صعبًا“.

وأضاف: ”لكن سبق لنا المرور من هنا والحصول على نتائج جيدة، يجب فقط ببساطة التركيز على أنفسنا وعمل كل شيء من أجل الخروج بالفوز“.

ولم يخسر ليفربول على أرض ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الـ23 من نيسان/أبريل 2017 وكانت أمام كريستال بالاس وخسر بعدها على أرض ملعبه لكن في كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي في أيلول/سبتمبر 2018.

وقدم مانشستر يونايتد فرصة مشجعة للفرق التي ترغب في إيقاف ليفربول بعدما أجبره على التعادل 1-1 وأوقف سلسلة انتصاراته هذا الموسم، ومنعه من رقم قياسي بالفوز في 18 لقاءً على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد هاري كين أنه لم يشاهد صراع ماركوس راشفورد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وأوضح: ”لم أشاهده مباشرة لكن رأيت بضع صور على إنستغرام“.

وأضاف المهاجم الإنجليزي: ”فان دايك مدافع جيد لكنه ليس المدافع الذي لا يهزم وليفربول ليس فريقًا لا يهزم، ما يجب علينا هو التركيز على أنفسنا، كل فريق بإمكانه أن ينهزم في أي لقاء، ما يجب عمله هو المحاولة ونحن متأكدون من فعل ذلك في أنفيلد“.

وأكد هاري كين الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم، أنه قادر على تجاوز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ومساعدة فريقه على الفوز، وشدد: ”كمهاجم ليس ثمة واحد ضد واحد فقط ولكن هناك عدة أشياء تدخل في المنافسة“.

فان دايك

وأردف: ”فان دايك مدافع رائع وقضى موسمين في ليفربول، لكن من وجهة نظري يجب فقط التركيز على طريقة لعبي والقيام بحركاتي والجري بحثًا عن الهدف وانتظار التمرير والمساعدة“.

واعتبر هاري كين أن كرة القدم هي لعبة جماعية وليست فردية والفوز يأتي بالعمل الجماعي، موضحًا: ”في نهاية الأمر هي لعبة جماعية يجب أن نكون جميعًا على نفس المستوى وهو هدفنا الرئيس“.

وفاز ليفربول على توتنهام 3 مرات في موسم 2018-2019 كانت أبرزها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2-0 في مدريد.

صدارة الدوري الإنجليزي

وعلق هاري كين على المنافسة بين الفريقين، قائلًا: ”كانت لدينا بعض المنافسة في الموسمين الماضيين لكوننا كنا في تنافس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف المهاجم الإنجليزي: ”ما يحدث بين فريقين جيدين ويتواجدان في مستوى عال أنك ترغب في الفوز وتريد أن تكون الأفضل، وصلوا للقمة في مايو أو يونيو لا يهم الوقت أحاول أن أنسى، إنها المرة الأولى التي نلعب فيها بعد نهائي دوري الأبطال لكنه من الماضي“.

وأكد هاري كين أن ليفربول يمتلك على ثلاثي هجوم جيد، مشددًا: ”ليفربول يملك ثلاثة أو 4 مهاجمين جيدين لكن هناك أيضًا العديد لدى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز“.