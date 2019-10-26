تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي‎ (إنفوغرافيك)

يصطدم نادي ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، في قمة الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليغ حاليًا برصيد 25 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

وتوقفت سلسلة انتصارات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأسبوع الماضي بتعادله على أرض مانشستر يونايتد 1-1.

وكان ليفربول الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1990 قد أنهى سلسلة من 18 فوزًا متتاليًا في الدوري على ملعب ”أولد ترافورد“، وهو يخوض مواجهة توتنهام في ملعبه ”أنفيلد“ حيث لم يخسر في 44 مباراة في الدوري، متسلحًا بفوزه الكبير على جنك البلجيكي 4-1 في دوري الأبطال.

ويعوّل ليفربول في هذه المباراة على ثلاثي الهجوم روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح، الذي يبحث بدوره عن هدفه الرابع في شباك السبيرز، لا سيما أن زيارة اللاعب لمرمى توتنهام فأل خير لليفربول، إذ إن آخر أهدافه في مرماهم كان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي كان سببًا في جلب لقب دوري الأبطال للريدز بعدما غاب عنهم منذ عام 2005.

على الجانب الآخر، يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة، فبعد بداية جيدة نوعًا ما في الدوري الإنجليزي 2019-2020 بانتصار على أستون فيلا في الجولة الأولى، تتبعها تعادل بطعم الانتصار أمام السيتيزينز في ثاني جولات البطولة، انحدر بشكل كبير مستوى الديوك الإنجليزية في باقي الجولات، ومن ثم اصطدم عُشاق الليلا وايتس بكارثة كبيرة إثر الهزيمة بنتيجة (7-2) أمام البافاري في دوري الأبطال.

لم تتوقف الهزائم عند هذا الحد، فالجولة التي تبعت الهزيمة أمام بايرن ميونخ شهدت هزيمة جديدة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، ثم تعادل غير مفهوم في الجولة السابقة أمام واتفورد متذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، ولكن على الرغم من هذا المستوى المنحدر، ولكن دائمًا مباريات القمة بين الفرق الإنجليزية تكون خارج التوقعات، فتوتنهام تعادل مع كلٍ من مانشستر سيتي وآرسنال في الجولات السابقة رغم أدائه المتذبذب.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالآتي:

أليسون

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر أرنولد

فينالدوم – فابينيو – هيندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

فيما تأتي تشكيلة توتنهام المتوقعة كالآتي:

باولو غازانيغا

جان فيرتونغن – دافينسون سانشيز – توبي ألدرفيريلد

داني روز – هاري وينكس – موسى سيسوكو – سيرجي أورير

ديلي ألي – سون

هاري كين