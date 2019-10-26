تشيلسي يكتسح بيرنلي برباعية ويقفز إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

عبر فريق تشيلسي، مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 21 و45.

وأضاف بوليسيتش الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 56، وبعدها بدقيقتين سجل البرازيلي ويليان الهدف الرابع.

وتمكن بيرنلي من إحراز هدفين في الدقيقتين 86 و89 عن طريق جاي رودريجيز ودوايت ماكنيل.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.