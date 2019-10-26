أهداف مباراة بيرنلي وتشيلسي.. 3-0 لـ“البلوز“ (فيديو)

سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك نظيره بيرنلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب ”تيرف مور“ في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك بيرنلي 12 نقطة في المركز الثامن.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1 × 0 بيرنلي | الهدف الاول لـ تشيلسي "بوليسيتش" HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/LdcqoBEZSw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 26, 2019

وفي الدقيقة 45 يضيف كريستيان بوليسيتش الثاني للبلوز.

وفي الدقيقة 55 يسجل بوليسيتش الثالث للبلوز والهاتريك له في المباراة من رأسية رائعة.

وعاد تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد إلى المسار الصحيح، بعدما حقق الفوز في أخر 6 مباريات بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، حيث فاز على جرمسبي بنتيجة 7 – 1 في كأس الرابطة، كما فاز في أخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام برايتون وساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد، بينما تغلب على ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى بيرنلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل إيقاف قطار انتصارات تشيلسي والحفاظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل في جدول الترتيب.