تشيلسي يخطف انتصارًا ثمينًا من أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، فوزًا قاتلًا على مضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف أياكس امستردام المتصدر.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلعب فالنسيا الإسباني مع ليل الفرنسي.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 86 لتشهد هدف الفوز والثلاث نقاط للفريق اللندني عبر البلجيكي ميشي باتشواي.