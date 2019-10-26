جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف رحيم سترلينغ في مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا (صورة)

سجل الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، هدفًا لفريقه في شباك أستون فيلا، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

ورفع سترلينغ رصيده إلى 7 أهداف ليقفز للمركز الرابع في ترتيب هدافي المسابقة الإنجليزية، إذ يتصدر القائمة جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفه سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، وتامي أبراهام نجم تشيلسي، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن سترلينغ رفع رصيده إلى 13 هدفًا خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.

وأوضحت أن هذا الرقم لم يصل له أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

أما شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فذكرت أن سترلينغ سجل 10 أهداف أو أكثر في آخر 7 مواسم له سواء بقميص ليفربول أو مانشستر سيتي.

وقلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول بفوزه على مضيفه أستون فيلا 3-0 مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رحيم سترلينغ في الدقيقة (46) ودافيد سيلفا الثاني في الدقيقة (65) وإلكاي غوندوغان مع الدقيقة (70) أهداف مانشستر سيتي.

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا وراء ليفربول بفارق 3 نقاط، علمًا أن الأخير سيخوض موقعة صعبة أمام توتنهام، مساء الأحد، أما أستون فيلا فتجمد رصيده عند 11 نقطة.

وافتتح سيتي الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46، عندما تلقى سترلينغ تمريرة من جيسوس، ليضع الكرة بين قدمي الحارس هيتون.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 65، بعدما أرسل دي بروين عرضية مخادعة من الناحية اليسرى، غمزها دافيد سيلفا بأناقة في الشباك بعدما كسر مصيدة التسلل.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 70 عندما تابع غوندوغان تسديدة مرتدة لبرناردو سيلفا في الشباك، ليعلن الفريق الضيف استسلامه بعد ذلك،.