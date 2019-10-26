جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا (صورة)

قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول، بفوزه على مضيفه أستون فيلا 3-0 مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رحيم سترلينغ في الدقيقة (46) ودافيد سيلفا الثاني في الدقيقة (65) وإلكاي غوندوغان مع الدقيقة (70) أهداف مانشستر سيتي.

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا وراء ليفربول بفارق 3 نقاط، علمًا بأن الأخير سيخوض موقعة صعبة أمام توتنهام، مساء الأحد، أما أستون فيلا، فتجمد رصيده عند 11 نقطة.

وافتتح سيتي الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46، عندما تلقى سترلينغ تمريرة من جيسوس، ليضع الكرة بين قدمي الحارس هيتون.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 65، بعدما أرسل دي بروين عرضية مخادعة من الناحية اليسرى، غمزها دافيد سيلفا بأناقة في الشباك بعدما كسر مصيدة التسلل.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 70، عندما تابع غوندوغان تسديدة مرتدة لبرناردو سيلفا في الشباك، ليعلن الفريق الضيف استسلامه بعد ذلك.