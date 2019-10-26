مانشستر سيتي يسقط أستون فيلا ويقلص الفارق مع ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ”الاتحاد“.

وعلى الرغم من النتيجة الكبيرة، لكن كانت نهاية الشوط الأول سلبية، حيث لم ينجح كلا الفريقين في تسجيل أي هدف في شباك الآخر، خاصة مع حذر الفيلانز الدفاعي.

ولكن في الشوط الثاني وفي أول دقيقة، استطاع رحيم سترلينغ إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي.

الدوري الانجليزي : مانشستر سيتي 3 – 0 استون فيلا | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM !pic.twitter.com/y0HiB3L2c0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 26, 2019

بينما عاد كيفن دي بروين ليضاعف النتيجة في الدقيقة 65، وأضاف إلكاي غوندوغان الهدف الثالث والأخير بالمباراة في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي؛ بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، بالدقيقة 87.

بهذا الفوز، أصبح لدى مانشستر سيتي 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 12 بالمركز الثالث عشر.