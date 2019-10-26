أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا.. 2/0 للسيتيزنز (فيديو)

سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول في المباراة التي تجمع نادي مانشستر سيتي مع أستون فيلا، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل سترلينغ الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بمساعدة غابرييل خيسوس.

ووقّع كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 65 بمساعدة بنيامين ميندي.

ويملك مانشستر سيتي 19 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة عن ليستر سيتي الثاني والذي لعب 10 مباريات.

البريمرليغ || السيتي 1 × 0 استون فيلا , ستيرلينغ. pic.twitter.com/vDaLjyep7C — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 26, 2019

وسجل سترلينغ 82 هدفًا، وصنع 70 في 205 مباريات مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادمًا من ليفربول.

المواجهات المباشرة

وقبل مباراة اليوم حقق مانشستر سيتي الانتصار في آخر 9 مباريات خاضها أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على ملعبه، بمجموع 30/4، وكانت آخر هزيمة تلقاها مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدوري أمام أستون فيلا في أبريل من العام 2007.

وفشل أستون فيلا في التسجيل خلال 7 مباريات من آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي في الدوري سواء على ملعبه أو خارج ميدانه.

ولم يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري منذ شهر فبراير من العام 2016، كما لم يخسر مدربه بيب غوارديولا مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعبه طوال مسيرته التدريبية.

وألحق وولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي على أرضه في الدوري المحلي منذ 10 أشهر، وذلك خلال المرحلة الثامنة بنتيجة 0/2، وفقد مانشستر سيتي 5 نقاط على ميدانه في أول 4 مباريات في الموسم، وهو أكثر بنقطتين من إجمالي عدد النقاط التي خسرها الفريق على أرضه طوال الموسم الماضي.

ولم يخسر مانشستر سيتي على ميدانه أمام فريق صاعد حديثًا، منذ الخسارة أمام ريدنغ بنتيجة 0/2 في شهر فبراير من العام 2007.

وتمكن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري أمام أستون فيلا، بينها 5 أهداف في 3 مباريات خاضها على ملعب الاتحاد.

ويستعد فيرناندينيو لخوض مباراته رقم 200 في الدوري الإنجليزي، في حال شارك في مباراة اليوم.

أستون فيلا

يتطلع أستون فيلا لتحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ شهر أبريل من العام 2010، كما يبحث أيضًا عن معادلة رقمه الخاص في الدوري الإنجليزي بتسجيل أكثر من هدف في 5 مباريات متتالية.

ومنذ تغلب أستون فيلا على مانشستر يونايتد 1/0 في شهر ديسمبر من العام 2009، لم يحقق أستون فيلا أي انتصار في 13 مباراة خاضها أمام حامل لقب الدوري منذ ذلك الحين، بل وخسر آخر 10 مباريات على التوالي.

ولم تهتز شباك رجال المدرب دين سميث بأي هدف في شوط المباراة الأول، في المواجهات التي خاضها أستون فيلا خارج ميدانه هذا الموسم، ومع ذلك اهتزت شباك الفريق بـ 8 أهداف في شوط المباراة الثاني في 4 مباريات خاضها الفريق خارج ميدانه.