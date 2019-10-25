ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك جيمي فاردي في مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون (فيديو)

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كاسحًا على مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون ردٍ في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وبادر ليستر سيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق بينجامين تشايلويل، وبعدها بدقيقتين تم طرد ريان بيرتراند ليلعب ساوثهامبتون الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل ليستر سيتي النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز الهدف الثاني عن طريق البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17.

ولم يمر على الهدف الثاني وقت طويل، فبعده بدقيقتين أحرز الإسباني يوزي بيريز الهدف الثالث قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 39.

ومع حلول الدقيقة 45 نجح جيمي فاردي بتسجيل الهدف الخامس ليخرج ليستر سيتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بخماسية نظيفة.

وأحرز بيريز الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقة أحرز فاردي الهدف السابع.

ومع حلول الدقيقة 85 تمكن ليستر سيتي من تسجيل الهدف الثامن عن طريق جيمس ماديسون.

واختتم فاردي مهرجان الأهداف في الدقيقة 94 من ضربة جزاء بإحرازه الهدف الثالث له والتاسع لفريقه.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا:

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 9 أهداف.

2- سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وتامي أبراهام (تشيلسي) ولكل منهما 8 أهداف.

3- بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 7 أهداف.

4- تيمو بوكي (نوريتش سيتي )، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) 6 أهداف.

5- كاليوم ويلسون (بورنموث) وهاري كين (توتنهام)، وساديو ماني، ولكل منهم 5 أهداف.

6- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو (ليفربول) 4 أهداف.