ليستر سيتي يكتسح ساوثهامبتون 9-0 ويدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بتحقيق أكبر انتصار (فيديو)

حقق ليستر سيتي رقمًا قياسيًا كبيرًا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون 9 – صفر، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8 – 1 في فبراير 1999.

وتقمص الإسباني أيوزي بيريز ثوب البطولة وسجل 3 أهداف في الدقائق 19 و39 و57، والأمر ذاته بالنسبة لزميله جيمي فاردي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والدقيقة 58 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاءت باقي أهداف المباراة عن طريق المدافع بين شيلويل في الدقيقة العاشرة و البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17، وجيمس ماديسون في الدقيقة 85.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات المرحلة، فيما تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.