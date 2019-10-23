رودجرز: ليستر سيتي لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، إن فريقه استهل الموسم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن لا يمكن مقارنته مع ليفربول ومانشستر سيتي فيما يتعلق بالمنافسة على اللقب.

ويحتل ليستر المركز الثالث بعد 9 مباريات متأخرًا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وليفربول وسيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بنقاط أكثر من ليستر منذ تعيين رودجرز مدربًا في مارس/آذار.

وخالف ليستر كل التوقعات ليفوز بلقب الدوري في موسم 2015-2016، لكن رودجرز قال إنه لن يبالغ برد فعله بعد أن رشح البعض فريقه لتكرار هذا الإنجاز في الموسم الحالي.

وأبلغ رودجرز الصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون، يوم الجمعة:“الكل يعرف أن ليفربول ومانشستر سيتي هما أقوى فريقين“.

وتابع:“خضنا 9 مباريات، وبدأنا الموسم بشكل جيد جدًا ومنذ بداية مسيرتي مع الفريق حصد اللاعبون الكثير من النقاط، وقدموا أداءً جيدًا جدًا، ونحن في موقف جيد، لكن الموسم لا يزال طويلًا“.

وقال رودجرز، إن لاعب الوسط جيمس ماديسون سيكون جاهزًا للمباراة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل منعته من اللعب لمدة 90 دقيقة في انتصار مطلع الأسبوع 2-1 على ضيفه بيرنلي.

وأبلغ رودجرز الصحفيين“أنه بخير، ويتدرب بشكل جيد حتى الآن، والمسألة أنه لم يلعب كثيرًا خلال الأسبوعين الماضيين بعد مباراة توتنهام.

وتابع:“قدَّم أداءً جيدًا أمام بيرنلي، ولم تكن لياقته مكتملة لكنه قدم فترة طيبة في المباراة.. وسيكون جاهزًا لمباراة الجمعة“.

وسيلعب ليستر مع ساوثهامبتون الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وساعد رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون، الذي قاد لايبزيغ للمركز الثاني في الدوري الألماني في موسم 2016-2017، الفريق الإنجليزي على الإفلات من الهبوط الموسم الماضي، لكنه لم يفز بأي مباراة على ملعبه حتى الآن هذا الموسم.

وشدد رودجرز:“ترك هازنهوتل بصمة، ويلعب ساوثامبتون بشراسة، ويضغط على المنافس، ويملك بعض اللاعبين الموهوبين“.