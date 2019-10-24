مانشستر يونايتد يعود بفوزٍ غالٍ على بارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الـ12 من مسابقة الدوري الأوروبي، الخميس.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على ألكمار الهولندي صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد بارتيزان بلغراد عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل أستانا قاع المجموعة بلا رصيد.

واعتمد فريق المدرب أولي جونار سولشاير على طريقة اللعب 3-4-1-2، بتواجد فيل جونز وماركوس روخو حول هاري ماغواير في خط الدفاع، وتبادل سكوت ماكتوميناي الأدوار مع جيمس جارنر في وسط الملعب ومن حولهما أرون وان-بيساكا وبراندون ويليامز، ووقف المخضرم خوان ماتا خلف ثنائي الهجوم جيسي لينغارد وأنتوني مارسيال.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعد عرقلة ويليامز داخل المنطقة، ونجح مارسيال في تحويل الركلة إلى هدف.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين في 3 مباريات بفوزه اليوم ومن قبل تغلب 1/0 على أستانا في حين تعادل سلبيًا مع ألكمار.

وبعد مواجهة اليوم يلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في كأس الرابطة الإنجليزية في الـ30 من الشهر الحالي.