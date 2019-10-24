سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يثير الغموض حول إصابة بول بوغبا

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، آخر تطورات إصابة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن سولشاير قوله: ”دي خيا سيكون جاهزًا معنا في مباراة الأحد أمام نوريتش (يوم 27 من الشهر الجاري)، ولكن بول بوغبا غير جاهز وسيواصل الغياب“.

ولم يحدد سولشاير موعد عودة بوغبا للمباريات مع مانشستر يونايتد.

وغاب بوغبا البالغ من العمر 26 عامًا عن 6 مباريات لمانشستر يونايتد الموسم الحالي، بينها آخر مباراة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1/1.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه بارتيزان بلغراد الصربي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس، قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في كأس الرابطة الإنجليزية في الـ30 من الشهر الحالي.

وأضاف سولشاير: ”بطولة الدوري الأوروبي مهمة لنا، لأن آخر مرة شاركنا بها حصلنا على اللقب، لكن لا يمكنك السيطرة على حظوظك في بطولة كأس، لأن التوفيق والإصابات قد يحددان مصيرك“.

وتابع المدرب النرويجي: ”المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم هدف لنا“.

وأردف: ”الوصول لدوري أبطال أوروبا من خلال التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي أو عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي؟ هذا ليس مهمًا لأننا لا نزال في أكتوبر/ تشرين الأول، والحديث عن عدم التواجد في المراكز الأربعة الأولى مبكر للغاية

مستقبل بوغبا

وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم موقفه إزاء صفقة ضم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف الميرينغي.

وكان بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث أصرّ مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق على ضمه، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد المادية، وتمسك مسؤولي النادي الإنجليزي باللاعب، أجهضت جميع محاولات النادي الملكي لضمه في الصيف الماضي.

رفض بيريز

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا، في ظل العراقيل التي وضعها النادي الإنجليزي أمام الصفقة سابقًا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن بيريز يريد أن يضع تركيز إدارة ريال مدريد بشكل كامل على حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في صيف 2020.

وأكدت أن بيريز لا يريد إهدار الوقت في مفاوضات لا طائل منها مع مانشستر يونايتد، ويريد أن تذهب جميع الجهود نحو حسم صفقة مبابي؛ لأنه الهدف الأكبر بالنسبة لإدارة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه يدعمه وجود بدائل أخرى لبوغبا على طاولة المفاوضات بالنسبة لريال مدريد، ومن بينها الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز، نجم نابولي الإيطالي، وفان دي بيك، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وجميعها خيارات متاحة وأقل من حيث التكلفة المالية من بوغبا.

وتابعت: ”الوحيد في ريال مدريد الذي يريد ضم بوغبا هو زيدان، وإدارة النادي غير مقتنعة بفائدة اللاعب، والدافع الوحيد للتفاوض معه هو تحقيق رغبة ”زيزو“، وليس قناعة الإدارة بوجوده“.