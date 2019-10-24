أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.. ميسي ينفجر غضبًا في براغ والميرينغي يحسم صفقته الأولى

سيطر ناديا برشلونة وريال مدريد على تقارير الصحافة الأوروبية اليوم الخميس، في ظل معاناة البلوغرانا أمام سلافيا براغ التشيكي أمس في دوري أبطال أوروبا، وحديث الإعلام عن صفقات مرتقبة لنادي ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد أن فشلت سياساته التعاقدية مطلع الموسم الجديد في إحداث الفارق المطلوب، رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو.

غضب بين نجوم برشلونة

تربع نادي برشلونة الإسباني على قمة المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه أمس الأربعاء خارج أرضه، على سلافيا براغ 2-1، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليقفز إلى الصدارة بفارق 3 نقاط كاملة عن إنتر ميلان الإيطالي، الذي اقتنص فوزًا غاليًا أمام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في ملعب ”سان سيرو“، ليتجمد رصيد الفريق الألماني عند 4 نقاط، وتشتعل المنافسة بين الأندية الثلاثة على بطاقتي العبور لدور الـ16.

ويتصدر برشلونة أيضًا مسابقة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد منافسه المباشر، والذي سقط في مباراته الأخيرة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

إلا أن الأوضاع داخل غرفة ملابس برشلونة لا تثير التفاؤل على الإطلاق، في ظل العرض المتواضع الذي قدّمه لاعبو البلوغرانا أمام براغ أمس، وانتزاع الفوز بصعوبة بالغة.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن الإحباط هيمن تمامًا على اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد المباراة، حيث اعترف اللاعبون أن الانتصارات لا تكفي، وأنها لن تستمر طويلًا في إخفاء حقيقة تراجع المستوى العام للعملاق الكتالوني.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أكثر الغاضبين من أداء البارسا، وأكد للاعبين أنه بهذه الطريقة فإنه سيكون من المستحيل على الفريق أن يتوّج بالبطولة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”كسر الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن حاجز الصمت الذي يشتهر به دائمًا، وأكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون مقبولًا علينا أن نتحدث سويًا ونصل إلى الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الأداء“.

وتابعت بقولها: ”تحدث اللاعبون مع بعضهم البعض عن السلبيات التي عانى منها الفريق خلال المباراة، وعلى رأسها عدد التمريرات الخاطئة غير المسبوق بالنسبة لبرشلونة، وإهدار العديد من الفرص السهلة، والضغط الرهيب الذي تعرض له الفريق في نهاية المباراة، حيث كان أصحاب الأرض قريبين للغاية من الخروج بنقطة التعادل“.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة النادي الكتالوني إلى أن لاعبي برشلونة فضّلوا الهروب من مواجهة أسئلة الصحفيين بعد المباراة، نتيجة الإحباط الشديد الذي سيطر عليهم بعد العرض المتواضع أمام أضعف فرق المجموعة.

وتضع جماهير برشلونة آمالًا كبيرة على التتويج بدوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية، بعد خيبة الأمل الكبيرة في الموسمين الماضيين، بعد أن ودّع الفريق البطولة بفضيحة أمام روما الإيطالي في الموسم قبل الماضي، وأمام ليفربول الموسم الماضي، بالخسارة إيابًا بثلاثية ورباعية نظيفة على الترتيب، رغم التفوق ذهابًا 4-1 و3- صفر.

صفقات ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس أولى صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب ”كادينا سير“ فإن فابيان رويز لاعب نابولي سيكون أولى صفقات ريال مدريد المقبلة، ووفقًا لما نشرته الشبكة الإسبانية فإن نادى ريال مدريد نجح في الحصول على توقيع الإسباني فابيان رويز من نادي نابولي الإيطالي، وسيتم الإعلان عن الصفقة فى الوقت المناسب.

وارتبط فابيان رويز بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة كما تردد أن مانشستر سيتي الإنجليزي انضم إلى عملاقي إسبانيا للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.

وتسعى إدارة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط فى ظل القصور الفني الواضح على أداء الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش خلال الموسم الجاري.

ووضع مسؤولو ريال مدريد فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، خاصة أن مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان يريد تجديد دماء خط وسط الفريق.

وكان زيدان يريد التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن تمسك إدارة المانيو باللاعب والمغالاة في سعره منعا إتمام الصفقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن أي محاولة من جانب ريال مدريد لضم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني سيكون مصيرها الفشل.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”سبق لإدارة بايرن ميونخ رفض عرض من ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي في صيف 2018، رغم أن اللاعب ضغط بشدة على مسؤولي العملاق البافاري للانتقال إلى الميرينغي، إلا أن جميع المحاولات سواء من الريال أو ليفاندوفسكي باءت بفشل ذريع“.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد جددت عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، في نهاية أغسطس 2019، ويمتد عقده رفقة البايرن إلى عام 2023.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، المقربة من إدارة الميرينغي، إلى أن رد بايرن ميونخ على أي عرض مستقبلي من جانب ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي سيكون الرفض القاطع، خاصة أن اللاعب هو هداف العملاق البافاري، ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظروف.

ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 13 مباراة أحرز خلالها 18 هدفًا، كان آخرها هدفين في مباراة بايرن ميونخ أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا أمس الاول الثلاثاء، والتي انتهت لصالح العملاق البافاري 3-2.

وتبلغ القيمة التسويقية للبولندي ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، ما يقرب من 70 مليون يورو.

صفقة يوفنتوس المدوية

كشفت تقارير صحفية خطة نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث توقعت أن يكون بطل إيطاليا نشطًا للغاية في هذا الميركاتو.

ونجح يوفنتوس في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني مطلع الموسم الماضي، في صفقة مدوية، كما تعاقد مطلع هذا الموسم مع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، بعد منافسة شرسة مع برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

كما ضم يوفنتوس صفقتين مجانيتين، وهما الويلزي آرون رامسي من آرسنال، والفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن يوفنتوس نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع رأس مال البيانكونيري بحوالي 300 مليون يورو، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن تلك المكاسب المادية التي حققها يوفنتوس ستدفع إدارة النادي الإيطالي نحو إبرام صفقة مدوية، من شأنها أن تحافظ على المستوى التسويقي للعلامة التجارية للنادي، وتساعد على تدعيمها بأرباح إضافية.

ووضعت الصحيفة قائمة بخمسة لاعبين تحت رادار إدارة يوفنتوس في صيف 2020، وعلى رأسهم نجما باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ونجم أتلتيكو مدريد خواو فليكس، وأخيرًا الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.