الكاميرات ترصد مشادة بين تشامبرلين والجمهور عقب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

رصدت عدسات المصورين تعرض أليكس تشامبرلين، لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، لموقف محرج، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نادي مانشستر يونايتد، مساء أمس الأحد، بعد أن رفضت جماهير ”الشياطين الحمر“ مصافحة اللاعب، ما دفعه للرد عليهم بالسباب.

ووفقًا لصور تلفزيونية نشرتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قال تشامبرلين لأحد مشجعي اليونايتد ”اغرب عني“، بعدما رفض مشجع آخر رد مصافحته بقبضة يده.

ولم تكشف الصحيفة سبب ذهاب تشامبرلين إلى جمهور مانشستر يونايتد بعد انتهاء المباراة.

لكنها نقلت عن بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض اللاعب لهتافات معادية من هذا القسم من الجمهور، لدى قيامه بعمليات الإحماء.

ورغم رفض مصافحته وانزعاجه من تصرف الجمهور، أدار تشامبرلين ظهره مبتسمًا بعدما هز كتفيه.

وعاد تشامبرلين (26 عامًا) إلى تشكيلة ليفربول أواخر الموسم الماضي، بعد غيابه لنحو عام كامل بسبب إصابة قوية.

وكان يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، دفع باللاعب بديلًا في الشوط الثاني من أجل الضغط على الخصم وإحراز هدف التعادل، وهو ما نجح فيه الفريق، لكن عن طريق آدم لالانا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ووقع نادي ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أولد ترافورد. وتمكن ماركوس راشفورد من إحراز هدف التقدم لـ“الشياطين الحمر“ في الشوط الأول، قبل أن يدرك آدم لالانا التعادل للريدز في الدقائق الأخيرة.