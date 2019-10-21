بالأرقام تقييم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. جيمس وراشفورد وآدم لالانا الأبرز في موقعة ”أولد ترافورد“

نجح نادي مانشستر يونايتد في إيقاف قطار انتصارات نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، وذلك في المرحلة التاسعة من المسابقة، بعد أن فرض التعادل نفسه على الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“.

وبدا أن مانشستر يونايتد في طريقه لتحقيق المفاجأة، واقتناص النقاط الثلاث أمام ليفربول، بعد أن تقدّم ماركوس راشفورد لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ36، وفشل الريدز في اختراق دفاعات المانيو، إلى أن جاءت الدقيقة الـ85، عندما استغل البديل آدم لالانا غفلة دفاعات مانشستر، وتسلل من ورائها مستغلاً عرضية أندي روبرتسون، ليسجل هدف التعادل.

ووضح تأثر ليفربول بغياب نجمه المصري الدولي محمد صلاح عن المباراة، بداعي عدم التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولية؛ ما أثّر سلباً على الأداء الهجومي لبطل أوروبا، ولم يستطع البلجيكي ديفوك أوريغي تعويض غياب صلاح.

على الجانب الآخر، تأثر المانيو بغياب نجم وسطه الفرنسي بول بوغبا، بسبب الإصابة أيضاً.

وحافظ ليفربول على الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، لتشتعل المنافسة بقوة بين فرسي الرهان في المسابقة، بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عنن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط.

ورصدت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية تقييم لاعبي الفريقين في المباراة، والذي جاء كالآتي:

مانشستر يونايتد

حصل دانييل جيمس، وماركوس راشفورد، نجمي المانيو على أعلى درجة في تقييم ”سكاي سبورتس“ في المباراة، حيث منحتهما الشبكة 8 درجات، في ظل الأداء الهجومي الرائع الذي قدّمه اللاعبان، خاصة أن الأول صنع الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من اختراق رائع للجبهة اليسرى لليفربول، قبل أن يمرر الكرة عرضية إلى راشفورد الذي سرق الكاميروني جويل ماتيب، ليضع الكرة في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وحصل على 7 درجات كل من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، والمدافع هاري ماغواير، وسكوت ماكتوميناي وأندرياس بيريرا.

ونال 6 درجات البرازيلي فريد وأشلي يونغ وماركوس روخو وفيكتور لينديلوف، وآرون بيساكا، في حين حصل على 5 درجات كل من أنطوني مارسيال وبراندون ويليامز.

ليفربول

حصل آدم لالانا على 7 درجات، وهو أعلى تقييم ضمن لاعبي ليفربول، رغم أنه شارك لمدة 19 دقيقة فقط، إلا أنه نجح في اقتناص هدف التعادل لصالح الريدز، وهو الأول له منذ عام 2017، وقت أن كانت المباراة تسير نحو هزيمة أولى للفريق هذا الموسم.

ونال 6 درجات كل من فان دايك وأليسون بيكر، وروبرتسون وفينالدوم وفيرمينو وماني، والبديل نابي كايتا.

وحصل على 5 درجات كل من ألكسندر أرنولد وماتيب وفابينيو، وأوريغي وتشامبرلين.