غوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسمًا للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-صفر على كريستال بالاس، يوم السبت، ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا أهدر أيضًا العديد من الفرص.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسمًا. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين… لا يزال بوسعنا التطور“.

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفًا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أغويرو، مهاجم الأرجنتين، الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا: ”التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن“.

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.

غوارديولا تولى قيادة مانشستر سيتي مطلع موسم 2016 /2017 وحقق معه العديد من البطولات المحلية بالحصول على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين بجانب التتويج بـ(كأس الدرع الخيرية ”مرتين“، كأس الاتحاد الإنجليزي ”مرة“، كأس الرابطة الإنجليزية ”مرتين“).

الدوري الإنجليزي

وكان غوارديولا قد انتقد تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كيفين دي بروين.

وقال بيب في تصريحات صحفية: ”ما رأيكم في ضربة الجزاء؟ إنها تمثيل وادعاء أليس كذلك؟“.

وتابع: ”كل مرة يكون الأمر تمثيلًا وادعاء كما حدث في لقاء بورنموث، ولكن في لقاء توتنهام كانت لمسة يد واضحة دون شك“.

وأوضح: ”بالطبع أنا غاضب، ولكن ما الذي يمكن فعله؟ السؤال التالي من فضلك“.

وأشاد المدرب الكتالوني بما قدمه فيرناندينو ورودري في مركز قلب الدفاع موجهًا التحية لهما للعب في هذا المركز أمام مهاجمين أمثال جوردان أيوا وزاها وبينتيكي وتونسيند.

واختتم: ”جيسوس لعب المباراة لأنه عائد من البرازيل ويمتلك الإيقاع، بينما أغويرو ارتاح 10 أيام. كل لاعب مهم في الفريق، وأحيانًا أعتمد على هذا أو ذاك“.