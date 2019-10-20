مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. كلوب يلوم التحكيم وسولشاير سعيد بخيبة الأمل

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إن الهدف الذي سجله ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ليس هدفًا صحيحًا.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل 1/1 على ضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، ليفقد ليفربول أول نقطتين في المسابقة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات متتالية.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة ”BBC“: ”الهدف الأول لمانشستر يونايتد أعتقد أن الجميع رأوا أنه هدف ليس صحيحًا، ولكن بتقنية الفيديو الخطأ لم يكن واضحًا“.

وأضاف كلوب ”لم نخسر المباراة ولكن هدف مانشستر يونايتد كان من خطأ واضحًا، كان هناك تواصل ملحوظ وسقط أوريغي على أرض الملعب واستكمل الخصم الهجمة“.

وواصل المدرب الألماني ”أنا متأكد من ذلك، لكنهم قالوا لأنفسهم ”هل هذا خطأ واضح؟“ هذا ما يجب عليه أن يكون الأمر“.

وفشل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في معادلة سلسلة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المتمثلة بتحقيق 18 فوزًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سولشاير سعيد بخيبة الأمل

من جهته قال المدرب النرويجي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه خسر نقطتين أمام ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة ”بي ان سبورتس“: ”حينما تقبل هدف في الدقائق الأخيرة، تشعر بخيبة أمل ولكن أنا معجب باللاعبين اليوم على أرض الملعب، لعبوا بطريقة رائعة ودارت المباراة في أجواء مثالية في المدرجات“.

وأضاف ”استحقينا الثلاث النقاط، خسرنا نقطتين أمام ليفربول، وكان يمكننا تسجيل هدف تعزيز النتيجة لكننا لم نتمكن لسوء الحظ، وفي النهاية تعادلوا معنا وخرجوا بنقطة“.

وأردف المدرب النرويجي ”هدف راشفورد صحيح، هاري ماغواير تدخل على أوريغي بطريقة شرعية وكان تدخله طفيفًا، تقنية ”VAR“ كان تدخلها رائعًا في كل الحالات“.

واختتم ”لقد وجدت على وجوه اللاعبين خيبات أمل، لكنني سعيد، ربما تكون هذه المباراة نقطة انطلاق لنا“.

أما ماركوس راشفورد فقال لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”كنا نستحق الحصول على النقاط الثالث، ولا أعتقد أن ليفربول كان جيدًا بما يكفي ليتعادل أو يفوز لكن هذه هي كرة القدم“.

وأضاف ”كانت لدينا فرصة كبيرة أهدرناها ونأمل أن نحقق الفوز في مواجهتنا القادمة“.

وتابع راشفورد بشأن تشكيلة مانشستر يونايتد وصحة هدفه ”لم يكن تغييرًا كبيرًا على ما كنا نفعله في بداية الموسم، كان من الجيد أن نحقق هذا الاستقرار، ولكن بخيبة أمل لم نحصل على النقاط الثلاث، لم أكن أعرف ما الذي حدث لأكون صادقًا، ولا أجد سببًا يستدعي القول إن الهدف غير صحيح“.

وأكمل ”كانت هناك مباريات أخرى لم نكن محظوظين فيها، يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، خاصة في الهجوم، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لكنني أعتقد أننا يجب أن نفوز بهذه المباراة اليوم“.

ورفع راشفورد رصيده إلى 4 أهداف في المركز الخامس على قائمة هدافي المسابقة ويتصدر القائمة سيرجيو أغويرو وتامي أبراهام لاعبا مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

ورغم التعادل ظل ليفربول في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي الذي حقق اللقب في الموسمين الماضيين، في المقابل رفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

تقابل الفريقان 203 مرات في كل المواجهات بينهما، ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 80 انتصارًا مقابل 66 لصالح ليفربول و57 تعادلًا.

ويحمل ليفربول الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة 7/1 يوم 12 أكتوبر 1895.. ولم يحقق ليفربول الفوز في ملعب أولد ترافورد منذ يوم 16 مارس 2014 حين تغلب بثلاثية دون رد.