ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد (صورة)

فرض مانشستر يونايتد التعادل 1\1 على منافسه نادي ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وسجل هدف المباراة الأول المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 مستغلًا كرة عرضية من دانيال جيمس ليوقع راشفورد هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي لكن آدم لالانا تعادل لليفربول في الدقيقة 85

ورغم التعادل ظل ليفربول في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي الذي حقق اللقب في الموسمين الماضيين، في المقابل رفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد على ليفربول:

1. ليفربول 25 نقطة.

2. مانشستر سيتي 19 نقطة.

3. ليستر سيتي وتشيلسي ولكل منهما 17 نقطة.

5. آرسنال 15 نقطة من 8 مباريات

وتختتم مباريات الجولة التاسعة عندما يلعب آرسنال في ضيافة شيفيلد يونايتد غدًا الإثنين

وفي أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي تغلب مانشستر سيتي 2/0 على كريستال بالاس وفاز ليستر سيتي 2/0 على بيرنلي وتعادل توتنهام 1/1 مع واتفورد وتغلب تشيلسي 1/0 على نيوكاسل.

مفاجآت في التشكيلة

وعاد الحارس البرازيلي أليسون باكير رسميًا للمشاركة في مباريات نادي ليفربول، حيث أشركه المدرب الألماني يورغن كلوب في التشكيلة الأساسية للريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب الحارس خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس، واستُبدل الحارس البرازيلي في الدقيقة 38، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، حيث شارك مكانه آدريان.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد العلامة الكاملة (24 نقطة)، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب مباراة أكثر، ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد 9 نقاط، متقدمًا بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وشهدت قائمة ليفربول استبعاد النجم المصري محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، في حين شهدت تشكيلة مانشستر يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد، يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.

تاريخ مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد

تقابل الفريقان 203 مرات في كل المواجهات بينهما، ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 80 انتصارا مقابل 66 لصالح ليفربول و57 تعادلا.

كان اللقاء الأول بين الفريقين يوم 28 أبريل عام 1894 وفاز ليفربول بثنائية دون رد بينما انتهى آخر لقاء بالتعادل دون أهداف يوم 24 فبراير الماضي.

ويبقى الويلزي ريان غيغز، أسطورة مانشستر يونايتد، الأكثر ظهوراً في تاريخ لقاءات الفريقين بعد مشاركته في 48 مباراة، ويتقاسم لقب هداف لقاءات الفريقين كل من ستيفن جيرارد وجورجي وال وساندي تارنيبل برصيد 9 أهداف.

ويحمل ليفربول الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة 7/1يوم 12 أكتوبر 1895.. ولم يحقق ليفربول الفوز في ملعب أولد ترافورد منذ يوم 16 مارس 2014 حين تغلب بثلاثية دون رد.