مغامرة واين روني في الدوري الأمريكي تنتهي بشكل محبط

انتهت مغامرة واين روني في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بشكل محبط بعد انتهاء موسم فريقه دي.سي يونايتد، يوم السبت، عقب الهزيمة 5-1 بعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية أمام تورونتو، ليختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة.

وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكام.

لكن، في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة، فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده في الولايات المتحدة على مدار حوالي عامين، ورغم بلوغ الأدوار الإقصائية مرتين فإن اللاعب البالغ عمره 33 عامًا لم يحقق أي انتصار.

FT: @TorontoFC score FOUR goals in extratime to knockout Wayne Rooney and DC. #TORvDC // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/0BVDWZ7L5F

وإذا كان روني استمتع بوقته في أمريكا الشمالية فإنه أبقى ذلك بداخله يوم السبت إذ اكتفى بالظهور بوجه متحجر أمام وسائل الإعلام ودون الإدلاء بأي كلمة بينما تحدث الزملاء والمدربون عن إسهاماته.

وقال بن أولسن مدرب دي.سي: ”أعتقد أنه منح الكثير للمنظمة وكان لاعبًا متعاونًا مع زملائه. أعتقد أنه كان جيدًا في نظر المشجعين، ولقد شعر بتقدير كبير للدعم الذي ناله من الجماهير والمجتمع ودي.سي“.

”جاءت النهاية بشكل غير جيد بالنسبة له. أنا متأكد أنه كان يريد التسجيل وقيادتنا إلى الدور التالي، لكن هكذا سارت الأمور“.

وأنهى روني مباراة يوم السبت على مقاعد البدلاء بعد استبداله في الوقت الإضافي لكنه لم يترك الملعب دون أن يقدم لمحات لمن كان يعد من أخطر مهاجمي العالم.

وعلى مدار دقيقة واحدة في الشوط الثاني، وأثناء تقدم تورونتو 1-صفر، سدد روني كرتين خطيرتين أنقذهما الحارس كوينتين وستبيرغ.

ونفذ روني ركلة ركنية قابلها زميله لوكاس رودريغيز إلى داخل المرمى ليلغي تقدم تورونتو 1-صفر لكن الفريق صاحب الأرض سجل أربعة أهداف في الوقت الإضافي بفضل ثنائية جوناثان أوسوريو وهدفًا واحدًا لكل من البديلين ريتشي لاريا ونيك ديليون.

With DC United eliminated from #MLSCupPlayoffs, Wayne Rooney's time in MLS has come to end.

Let's enjoy this magical strike from 68 yards out one last time ???? pic.twitter.com/iahRGlEtQD

— ESPN FC (@ESPNFC) October 20, 2019