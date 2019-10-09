حرب بين زوجتي وين روني وجيمي فاردي بسبب تسريبات أخبارها الشخصية للصحافة

اتهمت كولين روني زوجة واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي ريبيكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بتسريب أخبار عنها، ما أثار خلافًا على موقع تويتر يوم الأربعاء.

وقالت كولين البالغة من العمر 33 عامًا على حسابها في تويتر الذي يتابعه نحو 1.2 مليون شخص حول العالم إن ريبيكا أبلغت صحيفة ”صن“ البريطانية بأخبارها وقصصها الخاصة.

وقالت إنها تشتبه في ريبيكا وأبلغت رجال المباحث لمحاولة معرفة من كان يسرب أخبارها وقصصها ”دون إذنها أو علمها“.

وغيّرت كولين بياناتها الخاصة في حسابها على انستغرام، لذلك لا يتمكن سوى عدد محدود من الأشخاص من رؤية ما تكتبها واختلقت قصصًا كاذبة، وانتظرت ما إذا كانت هذه القصص قد تسربت أو تم تداولها في الصحافة.

وعندما اكتشفت ذلك توقعت أن تكون ريبيكا هي من سربت هذه القصص وهو أمر نفته زوجة فاردي الحامل حاليًا.

وعرضت صحيفة ”صن“ كل الأخبار التي تم تداولها بشأن كولين على مساعديها قبل النشر وكل مرة يرفضون التعليق.

وقال المتحدث باسم الصحيفة: ”مثل كل المؤسسات الإعلامية ذات السمعة الطيبة، لا نعلق على المصادر“.

المنشورات الخاصة على إنستغرام

وأثار ما قالته كولين ضد ريبيكا الكثير من الخلافات بينهما، والتي تحولت إلى مادة سخرية وضحك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كولين، الأم لأربعة أبناء، عبر حسابها على إنستغرام تقول: ”لقد كان هذا عبئًا في حياتي منذ بضع سنوات حتى الآن وأخيرًا وصلت إلى نهايته. منذ سنوات يقوم شخص وثقت فيه بمتابعة حسابي على إنستغرام وينقلها لصحيفة صن. تم تقديم الكثير من المعلومات لهم عني وعن أصدقائي وعائلتي – كل ذلك دون إذني أو معرفتي.

”بعد وقت طويل من محاولة معرفة من يمكن أن يكون، لأسباب مختلفة، كان لدي شكوك لمحاولة إثبات ذلك، توصلت إلى فكرة، منعت الجميع من مشاهدة حسابي على إنستغرام باستثناء حساب واحد. يجب أن يكون أولئك الموجودون على حسابي الخاص يتساءلون عن سبب عدم وجود منشورات عني منذ فترة.

”على مدى الأشهر الخمسة الماضية، نشرت سلسلة من القصص الكاذبة لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى صحيفة صن. تعرف ماذا فعلوا! قصة اختيار الجنس في المكسيك، وقصة العودة إلى التلفزيون، ثم آخر قصة عن غرق الطابق السفلي في منزلي الجديد.

شخص واحد رأى كل ذلك

وأضافت كولين: ”لقد كان من الصعب إبقاؤه على نفسي وعدم الإدلاء بأي تعليق على الإطلاق، لا سيما عندما يتم تسريب القصص، لكن كان عليّ أن أفعل ذلك. الآن أعرف على وجه اليقين أي حساب يسرب أسراري. لقد قمت بحفظ وعرض جميع القصص الأصلية التي أظهرت بوضوح أن شخصًا واحدًا قد شاهدها. إنه حساب ريبيكا فاردي“.

وعلى الفور كتبت ريبيكا وردت قائلة لماذا لم تتصل بها كولين قبل النشر، متسائلة: ”ما الذي سأجنيه من بيع قصصك. كما قلت لك للتو على الهاتف، أتمنى لو أنك اتصلت بي إذا فكرت بذلك. أنا لا أتحدث مع أي شخص عنك لأن العديد من الصحفيين الذين طلبوا مني على مر السنين يمكن أن يشهدوا.

”إذا كنتِ تعتقدين أن هذا يحدث، فربما كان من الممكن أن تخبرني، على مر السنين تمكن العديد من الأشخاص من اختراق إنستغرام، وفي هذا الأسبوع فقط وجدت أنني أتابع أشخاصًا لا أعرفهم ولم أتبعهم أبدًا. لست بحاجة للمال لتسريب وبيع أخبارك. أنا مستاءة للغاية لأنك اخترت القيام بذلك، خاصة عندما أكون حاملًا.

”أشعر بالاشمئزاز من أنني مضطرة حتى إلى إنكار ذلك. كان يجب أن تتصل بي في المرة الأولى التي يحدث فيها هذا“.

ودائمًا تلجأ كولين وريبيكا إلى تويتر للتعبير عن ما بداخلهما ويرد عليهما المتابعون للحسابات والذين يقدر عددهم بالملايين.

خلاف مثير

وأثار الخلاف بين كولين وريبيكا الكثير من السخرية، حيث مزحت خدمة ”نيتفليكس“ Netflix حول الموضوع واقترحت إنتاج فيلم وثائقي حول ذلك الأمر“.

وفي الوقت نفسه، كتب الممثل الكوميدي والمذيع التلفزيوني ريتشارد عثمان: ”سأصوت لأي حزب سياسي يوافق على منحنا على الفور بقية اليوم إجازة حتى نتمكن من متابعة هذا الخلاف بين كولين روني وريبيكا فاردي“.