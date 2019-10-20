سولشاير يشعل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بتصريح ساخر من ”الريدز“

يواجه مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي غونار سولشاير تحديًا كبيرًا حين يواجهان ليفربول، المتصدر، في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز في إطار الجولة التاسعة في ”أولد ترافورد“، مساء اليوم الأحد.

ويعيش المدرب النرويجي تحت ضغط كبير لكون اللقاء مهمًا لمستقبله ويحتاج للفوز للخروج من أزمة النتائج وتراجع ترتيب الفريق، حيث تراجع للمركز الـ14 قبل اللقاء وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

واستفز المدرب النرويجي منافسه حين سئل عن إمكانية بناء الفريق وموعد العودة للفوز بالألقاب، وقال: ”أنظروا أنا متأكد أننا سنعود وسنفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكني متأكد أننا لن نحتاج إلى 30 عاما قبل الفوز باللقب المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز ”

ويقصد المدرب النرويجي منافسهم التقليدي ليفربول، الذي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990 وحال تتويجه هذا الموسم سيكون اللقب الـ19 في مسيرته والأول في الـ30 عامًا الأخيرة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من 8 جولات 8 انتصارات، وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 5 نقاط بعد فوزه على كريستال بالاس 2-0، مساء السبت.

ورغم كون الترشيحات تصب في صالح ليفربول لمستواه المميز هذا الموسم ورغبة لاعبيه ومدربه الألماني يورغان كلوب في إهداء لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأنصارهم، كما يستهدفون من خلال اللقاء معادلة رقم مانشستر سيتي بالفوز 18 مرة على التوالي، لكن النرويجي أولي جونار سولشاير مصر على كونه سيبحث عن الفوز و3 نقاط، مهما كان المنافس.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: ”لا يمكن أن تلعب من أجل التعادل حين تكون في مانشستر يونايتد، نريد أن نذهب ونحصل على النقاط الثلاث“.

وأضاف سولشاير: ”نحتاج للنقاط ومهما كان المنافس ليفربول أو مانشستر سيتي أو برايتون“.

وأكد المدرب النرويجي أن فريقه في حاجة للعودة للانتصارات، مشددًا: ”نريد الفوز باللقاءات، يجب أن نعود للفوز، إذن لنرى كيف سيجرى اللقاء“.

ويفقد مانشستر يونايتد حارسه الدولي الإسباني دافيد دي خيا ونجم الوسط الفرنسي بول بوغبا للإصابة، كما يعود لصفوفه بعد فترة غياب بسبب الإصابة الظهير الأيمن الإنجليزي أرون فان بيساكا والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.

ولم يستقر المدرب سولشاير على إشراك اللاعبين في اللقاء، حيث أشارت تقارير إعلامية لرغبته في المغامرة بهما لكون اللقاء مصيريًا لمستقبله كمدرب في مانشستر يونايتد.

وفي العشر لقاءات الأخيرة بين الفريقين تفوق مانشستر يونايتد 5 مرات مقابل هزيمة واحدة و4 تعادلات، كما أن المدرب الألماني يورغن كلوب لم يستطع الفوز في أولد ترافورد رفقة ليفربول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، بتعليق حفيظ دراجي.