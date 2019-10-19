مقابل مبالغ خيالية.. تقرير يكشف حضور لاعبين من الدوري الإنجليزي حفلات جنسية سرية

كشف تقرير لصحيفة “ دايلي ستار “ عن حضور لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز لحفلات سرية تقام في فنادق فخمة أو على ظهر يوخوت مقابل مبالغ خيالية.

وحسب تقرير الصحيفة فوكلاء عن الشركة التي تنظم الحفلات أكدوا أن لاعبين متزوجين من الدوري الإنجليزي الممتاز مخلصين لمثل هذه الحفلات ويحضرونها بشكل دائم.

وتطلب وكالة “ ساندريلا “ شروطًا خاصة في زبنائها حيث يجب أن يتوفروا على ثروة تقدر ب10 ملايين جنيه استرليني على الأقل ودفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ 30 ألف جنيه استرليني.

ويدفع الأعضاء مقابل تلك الحفلات 2000 جنيه استرليني للساعة أو 30 ألف جنيه استرليني شهريًا للاستفادة من مرافقة فتيات في حفلات جنسية.

وحسب الصحيفة فاللاعبون يعتبرون زبائن دائمين للوكالة وكلهم من المتزوجين بينما الفتيات من جنسيات مختلفة.

ووصفت ”كسينيا“ وهي إحدى الفتيات حفلة شاركت فيها وقالت للصحيفة :“ كان الجميع سكرانا والرجال قفزوا في المسبح بألبستهم، في الغالب الحفلات كلاسيكية والنساء بملابسهن لكن تلك الليلة كانت مجنونة وفي النهاية تم فتح 600 زجاجة شامبانيا على النساء“.

وأكد الفتاة أنها أقامت عدة علاقات مع لاعبين لكرة القدم لكنها لم تكشف عن أي أسماء وقالت :“ لدي علاقات مع لاعبين لكرة القدم وألتقيهم غالبًا خلال الحفلات“.

وأضافت :“ كانت لدي علاقة مع لاعب كرة قدم مشهور كان يحب أن يدلك لي قدمي ويصرف الأموال، سمح لي بالسفر على متن طائرة خاصة ودفع ثمن التسوق، وقام بتدليك قدمي بعد يوم شاق“.

وأكدت الفتاة أنها تشفق عليهم وقالت :“ ربما جعلته يشعر بالرضى، أشعر بالأسف بالنسبة لهم في بعض الأحيان ،يبدو الأمر وكأنهم يعيشون في قفص ذهبي“.

وأكدت كسينيا أن لاعبي كرة القدم حذرين جدا وقالت :“ معظم العملاء حذرين جدا فهو يخشون أن يتحدث الناس ”.

وأكدت مراهقة أخرى عمرها 21 سنة اسمها آنا أنها أقامت ليلة مع لاعب كرة القدم وكانت من أصعب لياليها.

وضربت في السابق عدة فضائح جنسية لاعبين لكرة القدم الإنجليزية أبرزهم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني وزميله السابق الويلزي ريان غيغز المدرب الحالي لمنتخب بلاده ولاعب تشيلسي وعميده السابق الإنجليزي جون تيري.