إيفرتون يهزم وست هام لينهي سلسلة متتالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي

أنهى إيفرتون سلسلة هزائم استمرت أربع مباريات عندما أحرز برنارد هدفًا بمجهود فردي في الشوط الأول، وعزز جيلفي سيغوردسون النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنحا الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفوز 2-صفر على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت.

وأسفرت البداية الجيدة للفريق القادم من ميرسيسايد عن هدف التقدم في الدقيقة 17 عبر البرازيلي برنارد، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده قبل أن يضع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة بعد تمريرة من ثيو والكوت.

وأحرز لاعب الوسط البديل سيغوردسون الهدف الثاني بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء تجاوزت روبرتو خيمنيز حارس وست هام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز قل الضغط على المدرب ماركو سيلفا بعد ابتعاد الفريق عن ثلاثي مؤخرة الترتيب.

ودخل إيفرتون المباراة بعد خسارته في أربع مباريات متتالية في الدوري، ليصبح المدرب ماركو سيلفا تحت ضغط شديد، ورغم ذلك لم يكن هناك ما يوحي بأن الفريق يفتقد الثقة رغم إهدار العديد من الفرص لتعزيز النتيجة.

وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب طريقة اللعب، لكن قراره الدفع بريتشارلسون في الهجوم أتى ثماره حيث تسبب اللاعب البرازيلي في العديد من المشاكل لوست هام طوال المباراة وسجل هدفًا في الشوط الثاني ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ودفع مانويل بيليغريني مدرب وست هام بالمهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو بدلًا من فيليبي أندرسون في بداية الشوط الثاني، ورغم أن الفريق اللندني بدا أكثر خطورة لكنه فشل في هز شباك أصحاب الأرض.