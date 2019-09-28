مانشستر سيتي يُسقط إيفرتون ويواصل ملاحقة ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، مطاردته لليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة في الوصافة بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمّد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وبادر مانشستر سيتي إلى تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

ومع حلول الدقيقة 33 أدرك إيفرتون التعادل عبر دومينيك كالفيرت ليوين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق الجزائري رياض محرز في الدقيقة 71.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد الهدف الثالث للسيتي عن طريق رحيم سترلينج ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.