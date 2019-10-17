مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. ماتيب يكشف موقفه وغموض حول محمد صلاح

ما زال الغموض يحيط بموقف النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، الأحد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في الكاحل في اللحظات الأخيرة من مباراة ليفربول مع ليستر سيتي قبل بدء فترة التوقف الدولي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أنه رغم عودة محمد صلاح للتواجد في تدريبات ليفربول، الثلاثاء الماضي، إلا أنه حتى اليوم لا يزال يخوض التدريبات بمفرده بعيدًا عن الفريق، حتى يتعافى تمامًا من الإصابة.

وكانت صحيفة ”ليفربول إيكو“ قد ذكرت أن محمد صلاح سيكون جاهزًا للعب أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في سعي ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي.

سجل متواضع

في آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول فاز الريدز مرة وحيدة، مقابل 5 انتصارات لمانشستر يونايتد، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويملك محمد صلاح سجلًا متواضعًا في مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف في 4 مباريات على مدار 337 دقيقة.

وحتى الآن سجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات.

تعليق كلوب

وعلق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بغضب على عرقلة حمزة تشودري لمحمد صلاح، وقال: ”كيف لصلاح أن يكون على ما يرام؟ كيف لحمزة تشودري أن يحصل فقط على بطاقة صفراء؟ خرج محمد صلاح من الملعب وهو يعرج، هذا أمر صعب تقبله، قام بالعرقلة ضد صلاح لمنعه من التقدم وهذا ليس أمرًا صائبًا“.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أن الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن تشودري تعرض لإساءات عنصرية بالغة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببه في إصابة صلاح.

وقال متحدث باسم ليستر سيتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”صن“ البريطانية: ”التعليقات العنصرية التي طالت تشودري مروعة، والنادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن كل ما نشر“.

وأضاف: ”السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو المجتمع، وسنبحث عن أقوى رد فعل يمكن اتخاذه بحق المتهمين بنشر الإهانات العنصرية“.

تطور مذهل

وأشاد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح، وعلق دي بروين على تطور مستوى صلاح في مقطع فيديو بثه حساب مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال دي بروين: ”محمد صلاح ظهر بشكل مذهل في آخر عامين، لقد سجل الكثير من الأهداف مع الريدز“.

وتابع: ”أرى أن صلاح بات عنصرًا مهمًا للغاية في هجوم ليفربول، كما أنه انفجر في هز الشباك“.

وأردف دي بروين: ”ليفربول صاحب إيقاع لعب سريع ويهاجم من كل مكان في المستطيل الأخضر“.

جائزة جديدة

وحصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة بعد تفوقه على زميليه ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد، وفاز صلاح بجائزة صاحب أفضل هدف سجله الريدز في شهر سبتمبر الماضي، بناء على اختيار الجمهور.

وطرح ليفربول 10 أهداف عبر موقعه الرسمي، وفتح التصويت لجماهيره لاختيار الأفضل، فحقق هدف صلاح في نيوكاسل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي أعلى نسبة من التصويت.

وجاء الهدف بعد لعبة ثنائية مع زميله روبرتو فيرمينو، والتي وضعت صلاح منفردًا بالمرمى، قبل لعب الكرة على يسار حارس نيوكاسل.

جاهزية جويل ماتيب

وتحدث المدافع الكاميروني جويل ماتيب عن مدى جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد، وغاب اللاعب عن آخر مباراتين لليفربول قبل التوقف الدولي للإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا للانتظام في التدريبات.

وقال ماتيب، في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”عدت للتدريبات وآمل أن أظل لائقًا على المستوى البدني والفني“.

وأضاف: ”انتظمت مؤخرًا في التدريبات وأشعر أنني جاهز وفي حالة جيدة للغاية، وبالطبع إذا احتاجني الفريق سأكون متواجدًا في المباراة“.

وواصل: ”الإصابات عادة ما تحدث للاعبين، ولكني الآن عدت وأستطيع أن أركز فقط على الأمور الإيجابية“.