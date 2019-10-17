ليفربول يحل ضيفًا ”ثقيلًا“ على مانشستر يونايتد وسولشاير يغامر بلاعبيه لإنقاذ منصبه

يحل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفًا على أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد وهو المرشح على غير العادة لتحقيق الفوز خارج أرضه.

ولم يفز ليفربول سوى خمس مرات في أولد ترافورد في عصر الدوري الممتاز مقابل 16 انتصارًا ليونايتد لكن الفجوة في الكفاءة بينهما اتسعت بشكل واضح في السنوات الماضية.

وبينما يتمتع فريق المدرب يورغن كلوب بسجل مثالي في الدوري اكتفى يونايتد بانتصارين هذا الموسم بعد هزيمته 1-صفر أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد قبل بداية فترة التوقف الدولي وتراجع إلى المركز الـ 12 متأخرًا بفارق 15 نقطة عن غريمه.

وزادت مشاكل يونايتد بإصابة الحارس ديفيد دي خيا في الفخذ خلال مباراة إسبانيا ضد السويد.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: ”ديفيد بحاجة للخضوع لكشف بالأشعة. أعتقد أنه سيغيب. بدا الأمر كذلك على أي حال… لذا هذا أحد الأشياء التي تحدث“.

ومن المتوقع أن يشارك الأرجنتيني سيرجيو روميو بدلًا من دي خيا، وينتظره وقت صعب أمام هجوم فريق المدرب كلوب.

ولم يتعاف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يونايتد من إصابة في الكاحل، لكن ثمّّة أنباء جيدة بشأن الحالة البدنية للمهاجم أنطوني مارسيال والظهيرين لوك شو وآرون وان-بيساكا.

وقال سولشار: ”لا يمكنني إبلاغكم بنسبة مئة في المئة (مَن) سيكون لائقًا لأنه يمكن أن يحدث أي شيء، لكن أتمنى أن يشارك آرون وأنطوني في تدريب هذا الأسبوع وأن يكونا متاحين في التشكيلة. لا أعلم هل سيكون الأمر لشوط واحد أو 30 دقيقة لكننا سنرى موقفهما“.

ويؤمن الإسباني خوان ماتا لاعب وسط يونايتد أن المواجهة ضد الغريم فرصة للانتفاض.

وأضاف ماتا ”لدينا فرصة رائعة لتغيير الوضع ونحن متحمسون لتحقيق الفوز. نحن يونايتد ونلعب على أرضنا وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز وجماهيرنا تستحق مباراة استثنائية“.

سولشاير يغامر بلاعبيه

ويبحث المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير عن تحقيق فوز غائب عن الفريق منذ منتصف الشهر الماضي ولإنقاذ منصبه حيث بدأت الشكوك تحوم حول استمراره مدربا للفريق في المدة القادمة خصوصا أنه يحتل المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن مراكز النزول.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن ماسيميليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس مرشح لخلافته ويرغب في تولي المنصب قبل نهاية السنة ليكون جاهزا لمناقشة الصفقات الجديدة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعرض المدرب النرويجي لضربة قوية بعد تأكد غياب الحارس الرسمي للفريق الإسباني دافيد دي خيا الذي أصيب خلال لقاء منتخب بلاده أمام السويد والنجم الفرنسي بول بوغبا الغائب منذ عدة أسابيع للإصابة.

ويفكر المدرب النرويجي في الاعتماد على الثنائي الظهير الأيمن أرون فان بيسكا والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال رغم كونهما عائدان من الإصابة وليسا جاهزان 100 في المائة.

وتعني مغامرة المدرب النرويجي بإشراك لاعبين عائدان من الإصابة حسب صحيفة “ ذا صن “ أنه يحاول إنقاذ نفسه وموسم فريقه رغم صعوبة المهمة أمام ليفربول المتصدر والذي يملك فارق 8 نقط عن أقرب منافسيه و15 نقطة عن منافسه مانشستر يونايتد.

وتعني الهزيمة أمام ليفربول تقلص حظوظ المدرب النرويجي في البقاء في منصبة في ظل العداء التاريخي بين الفريقين ولكون اللقاء يجرى على ميدان الفريق أولد ترافورد أو كما يلقب مسرح الأحلام.

وسيلعب الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو كحارس رسمي في غياب دافيد دي خيا، وقدم الحارس الأرجنتيني في السابق لقاءات جيدة وأرقام مميزة في اللقاءات التي شارك فيها.

بينما غياب بول بوغبا يترك الفريق يعتبر ضربة قوية في وسط الميدان حيث من المحتمل أن يشرك المدرب النرويجي الثلاثي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي والبرازيلي فريد و الصربي نيمانيا ماتيتش والثلاثي لا يرقى لمستوى الدولي الفرنسي.

رحلة صعبة للسيتي

ويخوض مانشستر سيتي حامل اللقب رحلة صعبة إلى سيلهيرست بارك لمواجهة كريستال بالاس الذي انتصر باستاد الاتحاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويتأخر سيتي بثماني نقاط على ليفربول ويتقدم بنقطتين على بالاس الذي يحتل المركز السادس بعد بداية مذهلة هذا الموسم لكنها ستكون المواجهة الأولى من خمس متتالية أمام الفرق التي تسبقه في الترتيب.

ويتطلع توتنهام هوتسبير، الذي خسر 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الماضية، لبداية جديدة ضد واتفورد متذيل الترتيب الذي ما زال غائبًا عن الانتصارات هذا الموسم.

ويستقبل ليستر سيتي صاحب المركز الرابع منافسه بيرنلي الذي يحتل المركز السابع فيما يستضيف تشيلسي المتطور بقيادة مدربه فرانك لامبارد منافسه نيوكاسل بعد غد السبت.

ويحل آرسنال صاحب المركز الثالث ضيفًا على شيفيلد يونايتد يوم الاثنين.