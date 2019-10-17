توتنهام يوافق على رحيل إريكسين في يناير ويطلب نجم ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي توتنهام هوتسبير رفع الراية البيضاء أمام نجمه الدنماركي كريستيان إريكسين، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2020.

وأشارت شبكة ESPN إلى أن مسؤولي توتنهام أصبحوا أكثر انفتاحًا على بيع إريكسين، البالغ من العمر 27 عامًا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير، للحصول على مقابل مادي من الصفقة، بدلًا من الانتظار إلى يونيو وعندها سيرحل اللاعب مجانًا في صفقة انتقال حر.

صفقة تبادلية؟

وترغب العديد من الأندية في الحصول على خدمات إريكسين، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ومؤخرًا دخل نادي بايرن ميونخ الألماني في سباق التعاقد مع اللاعب.

إلا أن تقرير ESPN أكد أن إدارة توتنهام ترغب في انتقال إريكسين إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية مع أحد نجوم الفريق الملكي، لتعويض رحيل لاعب الوسط الدنماركي.

وأكدت الشبكة أن توتنهام يريد الحصول على خدمات لاعب الوسط إيسكو، الذي لا يجد مكانًا أساسيًا له في تشكيلة الميرينغي، وأشارت العديد من التقارير إلى إمكانية رحيله عن ”سانتياغو برنابيو“ في يناير المقبل.

هجرة النجوم

ويخشى مسؤولو السبيرز هجرة عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع التراجع الشديد في مستوى وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، وتعرضه لهزيمتين ثقيلتين مؤخرًا، 7-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وبثلاثية نظيفة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وتنتهي عقود الثلاثي: كريستيان إريكسين، ويان فيرتونخين، وتوبي ألديرفيريلد، مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.

وأشارت تقارير إلى أن مهاجم وهداف الفريق هاري كين يدرس هو الآخر الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم، لأنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها تحقيق الألقاب التي تبدو بعيدة تمامًا عن السبيرز في ظل الأوضاع الحالية.

وينتهي عقد هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، في منتصف العام 2024، إلا أن مسؤولي توتنهام يخشون من قيام اللاعب بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي إذا ما تلقى عرضًا مغريًا.

وتبلغ القيمة التسويقية لهاري كين 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

علاقة متوترة

ومن جهة أخرى، لا تمر العلاقات بين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورئيس نادي توتنهام دانييل ليفي بأفضل مراحلها، في ظل التوتر السائد بين الطرفين.

وكان بوكيتينو قد أعرب عن استيائه من فشل إدارة السبيرز في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعدم تجديد عقود عدد آخر من نجوم الفريق، مما يهدد مستقبل السبيرز على المدى القريب.

وارتبط بوكيتينو بالرحيل عن توتنهام إلى مانشستر يونايتد، خاصة مع تراجع أداء ونتائج ألمانيو برفقة النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الفريق.