الأقرب لخلافة سولشاير.. أليغري يعد مانشستر يونايتد بضم لاعبين من يوفنتوس

تشكل مباراة ليفربول في أولد ترافورد أهمية كبرى لمانشستر يونايتد ومديره الفني أولي غونار سولشاير الذي يتردد أنه سيرحل في حال الخسارة وأصبح ماسيميليانو أليغري أقرب المرشحين لخلافته وفقًا لتقارير صحفية.

قال اولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاربعاء إن فريقه سيكون مستعدا لمواجهة ليفربول المتصدر يوم الأحد المقبل بدون الثنائي المصاب بول بوجبا وديفيد دي خيا.

وسيفتقد مانشستر يونايتد جهود حارسه الأساسي ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوغبا خلال مواجهة الغريم التقليدي ليفربول.

واضطر الحارس دي خيا لمغادرة الملعب خلال مباراة اسبانيا أمام السويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الثلاثاء.

وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس ”يحتاج ديفيد للخضوع لفحص بالأشعة. اعتقد أنه سيغيب. يبدو من المؤكد أن الأمر قد حسم الليلة الماضية. إنها من واحدة من تلك الإصابات المعتادة“.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي بوغبا عن خمس من بين آخر سبع مباريات في الدوري ليونايتد بسبب إصابة في الكاحل وبعد أن أمضى فترة من فترة التوقف الدولية في التعافي في دبي، وقال سولشاير إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لا يزال غير مستعد للعب مع الفريق الأول.

أليغري الأقرب

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن المدير الفني الإيطالي الأقرب لخلافة سولشاير في حال الخسارة أمام ليفربول رغم أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي جدد الثقة في المدرب النرويجي مؤخرًا.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس دخل في مفاوضات بالفعل مع يونايتد كما أنه حريص على تولي المسؤولية قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأحرز يونايتد ثمانية أهداف فقط في تسع مباريات هذا الموسم وهو في أمس الحاجة إلى مهاجم جديد ولاعب خط وسط على دراية بالدوري الممتاز.

وحقق يونايتد الفوز في مباراتين ضمن أول ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم ويتقدم بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط في المركز 12.

ويتوقع عودة انطوني مارسيال ولوك شو وارون وان-بيساكا بعد فترة التعافي لكن سولشاير لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مدى قدرتهما على المشاركة.

ووفقًا لصحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية فإن أليغري لديه الحل لهذه المشاكل ويريد ضم ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان معه إلى يونايتد إذا تولى المنصب بالفعل.

ورشحت تقارير صحفية المهاجم الكرواتي للانضمام إلى يونايتد بالفعل حيث اتفق شفهيًا مع مسؤولي النادي على توقيع العقد في يناير المقبل.

واللاعب الثاني هو الألماني إيمري تشان لاعب ليفربول السابق الذي يعلم تمامًا البريميرليغ وسبق له اللعب كثيرًا أمام مانشستر يونايتد.

ويسعى الدولي الألماني للرحيل عن يوفنتوس بعد تراجعه منذ تولى ماوريتسيو ساري مهمة قيادة اليوفي وابتعاده عن تشكيلة الفريق في دوري أبطال أوروبا.