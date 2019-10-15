كلوب يضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمحمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تدرب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول منفردًا، اليوم الثلاثاء، في إطار تكثيف الاستعداد لعودته للملاعب والمشاركة في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل، مع استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض المهاجم المصري لإصابة في الكاحل في اللحظات الأخيرة من الفوز 2-1 على ليستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر بعد التحام قوي مع حمزة تشودري لاعب وسط ليستر.

وانفعل الألماني يورغن كلوب عقب المباراة وأطلق تصريحات غاضبة ضد تشودري لكن صلاح تجنب تعرضه لإصابة خطيرة بخروجه سريعًا من الملعب.

وغاب صلاح عن فوز منتخب بلاده بهدف نظيف على بوتسوانا في استاد برج العرب في الإسكندرية نظرًا لإصابته واتفاقه المسبق مع حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري عن منحه أكبر قدر من الراحة.

عودة أليسون وماتيب

ومن المتوقع الآن أن يبدأ المهاجم المصري المباراة ضد فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في أولد ترافورد، إلى جوار الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي تعافى خلال فترة التوقف الدولية ، وسيظهر لأول مرة منذ المرحلة الافتتاحية للموسم.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الحارس البرازيلي تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على نورويتش سيتي 4-1 في التاسع من أغسطس/آب الماضي حيث تولّى مسؤولية حراسة مرمى ليفربول الإسباني أدريان منذ ذلك الحين.

وتألق حارس وست هام يونايتد السابق مع ليفربول الذي لم يخسر أو يتعادل حتى الآن في البريميرليغ ، لكنه سيعود إلى مقاعد البدلاء بمجرد عودة أليسون.

وشارك في تدريبات، اليوم الثلاثاء، أيضًا المدافع جويل ماتيب بعد تعافيه من كدمة أصيب بها الشهر الماضي خلال فوز ليفربول بهدف نظيف على شيفيلد يونايتد في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي وغاب عن انتصار فريقه 4-3 على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والفوز 2-1 على ليستر سيتي في الدوري هذا الشهر.

ومن المرجح أن يلعب ماتيب (28 عامًا)، الذي شارك أساسيًا في 6 مباريات بالدوري حتى الآن، بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك عندما يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل.

وتم منح بعض نجوم ليفربول الدوليين فترات راحة طويلة بعد جهودهم مع منتخبات بلادهم ، حيث من المقرر أن يعود روبرتو فيرمينو وفابينيو وساديو ماني إلى ليفربول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته الثماني في الدوري حتى الآن ليتقدم بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط متقدمًا بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.