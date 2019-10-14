كشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة مع ناديه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، 20 أكتوبر.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن محمد صلاح سيكون جاهزًا للعب أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في سعي ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي.

وأُصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من فوز ليفربول الصعب والمثير على مضيفه ليستر سيتي، بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تهوره، ليغادر النجم المصري المباراة قبل نهايتها.

وعلق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بغضب على عرقلة حمزة تشودري لمحمد صلاح، وقال: ”كيف لصلاح أن يكون على ما يرام؟ كيف لحمزة تشودري أن يحصل فقط على بطاقة صفراء؟ خرج محمد صلاح من الملعب وهو يعرج، هذا أمر صعب تقبله، قام بالعرقلة ضد صلاح لمنعه من التقدم وهذا ليس أمرًا صائبًا“.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، أن الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح، كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

من جهتها ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن تشودري تعرض لإساءات عنصرية بالغة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببه في إصابة صلاح.

وقال متحدث باسم ليستر سيتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”صن“ البريطانية: ”التعليقات العنصرية التي طالت تشودري مروعة، والنادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن كل ما نشر“.

وأضاف ”السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو المجتمع، وسنبحث عن أقوى رد فعل يمكن اتخاذه بحق المتهمين بنشر الإهانات العنصرية“.

تطور مذهل

وأشاد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، بالمصري محمد صلاح، وعلق دي بروين على تطور مستوى صلاح، في مقطع فيديو بثه حساب مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال دي بروين: ”محمد صلاح ظهر بشكل مذهل في آخر عامين، لقد سجل الكثير من الأهداف مع الريدز“.

وتابع ”أرى أن صلاح بات عنصرًا مهمًا للغاية في هجوم ليفربول، كما أنه انفجر في هز الشباك“.

وأردف دي بروين ”ليفربول صاحب إيقاع لعب سريع ويهاجم من كل مكان في المستطيل الأخضر“.

جائزة جديدة

وحصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة بعد تفوقه على زميليه ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد، وفاز صلاح بجائزة صاحب أفضل هدف سجله الريدز في شهر سبتمبر الماضي، بناء على اختيار الجمهور.

وطرح ليفربول 10 أهداف عبر موقعه الرسمي، وفتح التصويت لجماهيره لاختيار الأفضل، فحقق هدف صلاح في نيوكاسل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي أعلى نسبة من التصويت.

وجاء الهدف بعد لعبة ثنائية مع زميله روبرتو فيرمينو، والتي وضعت صلاح منفردًا بالمرمى، قبل لعب الكرة على يسار حارس نيوكاسل.

سجل متواضع وخبر سار

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول فاز الريدز مرة وحيدة، مقابل 5 انتصارات لمانشستر يونايتد، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويملك محمد صلاح سجلًا متواضعًا في مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف في 4 مباريات على مدار 337 دقيقة.

وحتى الآن سجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بات جاهزًا للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، وقد يقود الفريق أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الإثنين، إن الحارس الأول لليفربول تعافى تمامًا من الإصابة خلال فترة التوقف الدولية الحالية.