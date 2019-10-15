عودة ماتيب وأليسون بيكر لتدريبات نادي ليفربول استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد

قال ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المدافع جويل ماتيب عاد للتدريبات بعد تعافيه من كدمة أصيب بها الشهر الماضي، كما اقترب الحارس أليسون بيكر من العودة بعد إصابة في ربلة الساق.

وأصيب الكاميروني ماتيب خلال فوز ليفربول 1-صفر على شيفيلد يونايتد في 28 سبتمبر أيلول، وغاب عن انتصار فريقه 4-3 على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والفوز 2-1 على ليستر سيتي في الدوري هذا الشهر.

ومن المرجح أن يلعب ماتيب (28 عامًا)، الذي شارك أساسيًا في ست مباريات بالدوري حتى الآن، بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك عندما يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل.

ولعب جو غوميز وديان لوفرين بدلًا من ماتيب في آخر مباراتين.

Back to it @ Melwood ???????? pic.twitter.com/rVQVcsEHxG — Liverpool FC (@LFC) October 15, 2019

وتدرب البرازيلي أليسون بيكر مع حراس ليفربول، اليوم الثلاثاء، ويأمل أن يخوض مباراته الأولى منذ إصابته في ربلة الساق أمام نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري، في أغسطس آب.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته الثماني في الدوري حتى الآن، ليتقدم بفارق ثماني نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد تسع نقاط متقدمًا بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، أشارت إلى أن البرازيلي أليسون بيكر، بات جاهزًا للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، وقد يقود الفريق أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أمس الإثنين، إن الحارس الأول لليفربول تعافى تمامًا من الإصابة خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وظل متصدر الدوري الإنجليزي بدون حارسه الأول المؤثر منذ المباراة الافتتاحية للموسم، ولكن بعد تسعة أسابيع من إصابته في عضلة الساق ضد نوريتش سيتي في المباراة الأولى في البريميرليغ، من المتوقع أن يستعيد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مكانه في أولد ترافورد.

وخضع أليسون لبرنامج تدريبي مكثف وفردي، على مدار الأسبوع الماضي، دون تداعيات عليه، ليصبح الحارس البرازيلي الدولي الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم العام الحالي، جاهزًا ليحل محل زميله أدريان، الذي أثبت أنه حارس بديل مثير للإعجاب لفريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب، وخاض كافة مباريات الفريق بالدوري حتى الآن.

وكذلك النجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي قبل الاستراحة الدولية، من المتوقع أيضًا أن يكون لائقًا لموقعة يوم الأحد المقبل، أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

مشكلة حراس ليفربول

وافتقد ليفربول جهود الحارس البرازيلي منذ بداية الموسم رغم أنه كان أحد عوامل فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي والتي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ اضطر حارس روما السابق لمغادرة الملعب في الدقيقة 38 متأثرًا بإصابة قوية في ساقه تبين فيما بعد أنها إصابة في ربلة الساق، أجبرته على الغياب عن التدريبات.

وواجه ليفربول مشكلة كبيرة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة أليسون بيكر، الذي حل أزمة كبيرة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب منذ قدومه، حيث عانى الفريق كثيرًا من أخطاء حراس المرمى المتكررة، والتي تسببت في خسارة ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، بعد خطأين كارثيين من الحارس الألماني لوريس كاريوس في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

واعتمد كلوب على الحارس البديل أدريان، والقادم من صفوف وست هام يونايتد، وبدأ الحارس بداية جيدة مع الفريق بالتتويج ببطولة السوبر الأوروبي، بعدما تألق في ركلات الترجيح وأهدى فريقه اللقب.

وخاض الحارس بعد مباراة السوبر الأوروبي ثماني مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه ارتكب خطأ فادحًا أمام نادي ساوثامبتون أهدى به هدفًا للأخير، بعد أن مرر الكرة بالخطأ لداني إنغز ليضع اللاعب الكرة في مرمى ليفربول.