ميسي يطلب نجم نادي ليفربول لخلافة لويس سواريز في صفوف برشلونة

كشفت تقارير صحفية رغبة نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في استقدام أحد أبرز نجوم نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف البلوغرانا، لتعزيز خط هجوم الفريق.

ويرغب نادي برشلونة في ضم مهاجم مميز، كي يكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز، الذي يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا، وهو ما يدفع مسؤولي البارسا نحو البحث عن لاعب يستطيع سد الفراغ الذي سيتركه سواريز في الهجوم الكتالوني.

وكان سواريز أحد نجوم ليفربول، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

رغبة ميسي

وربطت تقارير بين برشلونة والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وسط توقعات بأن مسؤولي البارسا يرغبون في الحصول على خدمات اللاعب، الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع النيراتزوري يبلغ 111 مليون يورو.

وقال موقع ”فوكس سبورتس“، إن ميسي يريد من برشلونة التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم هجوم نادي ليفربول.

وساهم فيرمينو في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ويعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة في الريدز بجوار المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي الدولي ساديو ماني.

وأحرز فيرمينو، 28 عامًا، 3 أهداف هذا الموسم مع ليفربول، وساهم في صناعة 3 أهداف أخرى، وينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن هناك تقارير ربطت برشلونة بعدد من نجوم ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وماني وألكسندر أرنولد، إلا أن ميسي حسم الموقف، ويريد ضم فيرمينو إلى البلوغرانا.

مفاوضات مارتينيز

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رغبة مسؤولي برشلونة التعاقد مع مارتينيز في صيف 2020، عبر سداد الشرط الجزائي في عقده مع الإنتر.

وانضم مارتينيز إلى إنتر ميلان في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل 23 مليون يورو تقريبًا.

وسبق لنادي برشلونة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مطلع الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع الروخي بلانكوس.

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن إدارة إنتر ميلان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات ريال مدريد وبرشلونة على مارتينيز.

وأشار الموقع إلى أن بيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان، بدأ بالفعل في التصدي لهجوم عملاقي الليغا، والتفاوض مع اللاعب مباشرة كي يستمر في صفوف النيراتزوري.

وينتهي عقد مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، مع إنتر ميلان في صيف 2023.

وتابع ”كالتشيو ميركاتو“ بقوله: ”يريد ماروتا أن يتم إلغاء الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، وتعديل الراتب السنوي للاعب ورفعه من 1.5 مليون يورو سنويًا إلى 3 ملايين يورو، مع تمديد العقد عامًا إضافيًا، كي ينتهي في يونيو 2024“.

كريم أديمي

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية توجه نادي برشلونة نحو جوهرة شابة جديدة، في ظل سياسة إدارة البلوغرانا التي بدأت ترصد المواهب الصاعدة لتعزيز صفوف الفريق مستقبلًا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن عيون مسؤولي برشلونة رصدت موهبة ألمانية شابة، وهو المهاجم الصاعد كريم أديمي، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يلعب لنادي رد سالزبورغ النمساوي، وهو معار حاليًا لأحد أندية الدرجة الثانية في النمسا.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن الهولندي باتريك كلوفيرت، المدير الحالي لأكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات أديمي، وطالب إدارة البارسا بالإسراع والتعاقد معه قبل أن تنقض عليه أندية أوروبية أخرى.

وأشارت إلى أن سعر أديمي حاليًا يمكن أن يصل إلى 8 ملايين يورو، وهو ما سيدفع مسؤولي برشلونة نحو حسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.