نجم نادي برشلونة يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ ميرور “ أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتش متوسط ميدان برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية ضمن خطة تهدف لتعزيز صفوف الفريق بعدة لاعبين لتجاوز الفترة السيئة الحالية.

وحسب الصحيفة فلاعب الوسط الكرواتي الذي يعيش فترة سيئة في برشلونة ولم يعد لاعبًا أساسيًّا لا يرغب في الانتقال لإنجلترا لأسباب عائلية ويفضل البقاء في إسبانيا أو العودة لبلده كرواتيا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة منفتح على بيع لاعبه الدولي الكرواتي في الشتاء المقبل في ظل اهتمام بضع فرق بخدماته أبرزها ثنائي إيطاليا إنتر ميلان ويوفنتوس.

وذكر إيفان راكيتش أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاول إقناعه بالانتقال ليوفنتوس في الصيف الماضي لكنه رفض الرحيل وفضل البقاء في برشلونة.

وعاش إيفان راكيتش يومًا سيئًا بعدما اضطر للمشي على رجليه من مطار برشلونة بسبب الاحتجاجات التي عرفها المطار من طرف المناهضين للأحكام التي صدرت ضد الانفصاليين الكتلان.

وشارك راكيتش برفقة منتخب بلاده كرواتيا في تصفيات أمم أوروبا أمام المجر وويلز ويقترب من بلوغ النهائيات على بعد فوز وحيد من تحقيق التأهل في فترة التوقف الدولي المقبل في شهر تشرين الثاني / نوفمبر.

أسماء كبيرة على طاولة مانشستر يونايتد

أكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد قررت دعم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بمبلغ مالي مهم للتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

وتضم القائمة كلًّا من الأسكتلندي جون ماكين لاعب أستون فيلا والفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم أولمبيك ليون والإنجليزي جيمس ماديسون مهاجم ليستر سيتي والإنجليزي كالوم ويلسون مهاجم بورثموت والكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس والإنجليزي ديكلان رايس لاعب ويستهام.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ9 نقط من 8 لقاءات وفاز بلقاءين فقط من أصل 8 لقاءات ويبتعد عن مراكز النزول بنقطتين.

كما جمع 4 نقط في الدوري الأوروبي بعد فوز صعب على أستانا الكازاخستاني 1-0 وتعادل سلبي أمام ألكمار الهولندي.

ويواجه سولشاير مهمة صعبة لإعادة فريقه لسكة النتائج الإيجابية إذ يواجه الأحد المقبل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعلامة كاملة في لقاء كلاسيكو إنجلترا.

كما يواجه مانشستر يونايتد في شهر تشرين الثاني/ أكتوبر تشيلسي في كأس رابطة المحترفين وهي لقاءات ستحدد بشكل كبير مصير المدرب النرويجي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في لقائه المهم أمام ليفربول نجمه الفرنسي بول بوغبا للإصابة وقد يستمر غيابه لنهاية الشهر الحالي.