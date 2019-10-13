ستيفن جيرارد: لا يمكن إيقاف الثلاثي محمد صلاح وماني وفيرمينو

أشاد ستيفن جيرارد لاعب نادي ليفربول السابق، بالأداء الذي يقدمه لاعبو الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن جيرارد قوله: ”أصبح الفريق يؤدي بشكل رائع في آخر عامين، بعدما طبق كلوب فلسفته أخيرًا“.

وأضاف ”أستمتع الآن بمشاهدة الفريق، وأؤمن دائمًا أنهم سيحققون الفوز بغض النظر عن المنافس سواء كانوا يلعبون في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتابع جيرارد: ”ليفربول لديه ثلاثي هجومي يقدّم مستوىً رائعًا ولا يمكن إيقافه في بعض الأحيان“.

وأردف جيرارد الذي رحل عن ليفربول في 2015 بعد 17 عامًا مع الفريق ”فيرجيل فان دايك أحدث فارقًا كبيرًا رفقة الفريق، جنبًا إلى جنب مع حراسة المرمى وباقي اللاعبين أيضًا“.

وواصل الدولي الإنجليزي السابق ”إنهم فريق رائع وينال إعجاب الجماهير وهم الآن في صدارة الدوري الإنجليزي، لكنني متأكد من أنني وكلوب نفكر بنفس الطريقة، فهو يفكر في نفس الشيء فقط، وهو محاولة الفوز في المباراة المقبلة فقط“.

وكان ليفربول مع قائده السابق جيرارد قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 3 مناسبات أعوام 2002 و2009 و2014، لكنه فشل في حصد اللقب، ليغادر اللاعب الفريق عام 2015 إلى لوس أنجليس غلاكسي.

وكان جيرارد مع ليفربول عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية، وسجل مع الفريق 185 هدفًا، وصنع 117 في 710 مباريات، على مدار 17 موسمًا.

تصريحات جيمي كاراغر

من جهته يرى جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق أن تطور مستوى السنغالي ساديو ماني الملحوظ مع الريدز، يضعه الآن بين نخبة اللاعبين في العالم.

وقال كاراغر للموقع الرسمي لليفربول: ”بعد أول مباراتين، قلت إن ماني إلى جانب رحيم سترلينغ هما أفضل من يلعب في مركز الجناح الأيسر في العالم“.

وتابع ”بالطبع أحبه كثيرًا، هو لاعبي المفضل في النادي، هو رائع ويتمتع بابتسامة دائمة على وجهه، دائمًا ما يكون متواجدًا سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها“.

وأردف كاراغر ”هو اللاعب الذي ظهر مع البداية الأولى ليورغن كلوب، تقريبًا ماني هو أول صفقة حقيقية أبرمها المدرب الألماني، وأرى أنه منذ ذلك الحين، يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكينة“.

وواصل ”يملك ليفربول اللاعب القادر على صناعة الفارق، وهذا السبب وراء جودة الفريق وتواجده في مكانة عظيمة، وفي طريقه ربما للفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي، وإذا بدأت مقارنة ساديو ماني بلاعب مثل جون بارنس، فهذا يظهر لك مدى الجودة التي يتمتع بها.

وتُوج ماني بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مناصفة مع زميله محمد صلاح وبيير إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال، وسجل كل منهم 22 هدفًا حينها.

وسجل ماني، البالغ من العمر 27 عامًا، الموسم الحالي 8 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة مع ليفربول حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، بعد مرر 8 جولات.

أرقام ساديو ماني

وانضم ساديو ماني إلى ليفربول صيف العام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون، وسجل مع الريدز 67 هدفًا وصنع 24 في 134 مباراة.

وأسهم ماني في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي.

ويعود اللاعبون للمشاركة في الجولة التاسعة، إذ يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة على ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر، في حين يلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وإيفرتون مع ويستهام.