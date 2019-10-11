الدوري الإنجليزي.. أوباميانغ أفضل لاعب في سبتمبر ويورغن كلوب مدرب الشهر

اختير المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين نال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول جائزة مدرب الشهر ذاته.

وفي 4 مباريات لآرسنال في شهر سبتمبر سجل أوباميانغ 5 أهداف على أندية توتنهام وواتفورد (هدفين)، وأستون فيلا، ومانشستر يونايتد، لكن آرسنال تعادل 3 مرات، مقابل فوز وحيد في الـ4 مباريات.

وقاد كلوب ناديه ليفربول للفوز 3 مرات في 3 مباريات في سبتمبر، وجاء الفوز على نيوكاسل يونايتد (3/1)، وعلى تشيلسي (2/1)، وعلى شيفيلد يونايتد (1/0).

3️⃣ Games

3️⃣ Wins ???? @premierleague Manager of the Month ???? https://t.co/zWxr4RDXpn — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة (8 انتصارات)، وبخسارته 0/2 أمام وولفرهامبتون تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول.

وتراجع ليستر سيتي إلى المركز الرابع بعدما جمدت الخسارة أمام ليفربول رصيده إلى 14 نقطة، إذ يملك 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الخامس بعدما رفع الفوز 4/1 على ساوثهامبتون رصيده إلى 14 نقطة مع ليستر سيتي وكريستال بالاس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة:

1. ليفربول 24 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 16 نقطة.

3. آرسنال، 15 نقطة.

4. ليستر سيتي، وتشيلسي، وكريستال بالاس ولكل منهما 14 نقطة.

5. بيرنلي، وويستهام، ولكل منهما 12 نقطة.

ويعود اللاعبون للجولة التاسعة، إذ يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة على ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر، في حين يلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وإيفرتون مع ويستهام.