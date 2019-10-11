مانشستر سيتي ينافس برشلونة وريال مدريد على لاعب نابولي

قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، دخول التنافس مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن غوارديولا طلب معلومات عن الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، كما أنه راقب اللاعب في الشهرين الماضيين.

وذكرت تقارير سابقة أن رويز هدف لبرشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشأنه بين العملاقين في سوق الانتقالات الصيفي.

ولكن الموقع الإيطالي ذكر أن إدارة نابولي لا تفكر في الاستغناء عن خدمات رويز، ولكن إذا تم تقديم عرض فلكي فمن الصعب أن يرفضه الرئيس أوريليو دي لورينتيس.

ورويز، البالغ من العمر 23 عامًا، انضم إلى نابولي صيف العام 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حتى العام 2023.

وشارك فابيان رويز في 8 مباريات مع نابولي الموسم الحالي، بواقع 720 مباراة، سجل فيها هدفًا.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، يعمل على منح فابيان رويز عقدًا جديدًا، في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال فابيان رويز يجري مفاوضات مع نابولي بشأن تجديد العقد وتحسينه من خلال رفع راتب اللاعب.

وتنافس ريال مدريد وبرشلونة ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير قبل أيام إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بنتيجة 4/1، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

ويحتل نابولي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة من 7 مباريات بفارق 6 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

في حين يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من الليغا.