غوارديولا يكافئ قائد مانشستر سيتي لمنع سيناريو ديفيد سيلفا

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحفاظ على أكبر قدر من نجومه بعد نهاية عقود بعضهم في صيف 2020.

وحسم الإسباني ديفيد سيلفا، نجم وسط الفريق، موقفه من البقاء رفقة السيتي، وقرر الرحيل إلى الدوري الأمريكي بعد نهاية عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في نسختيه الأخيرتين، وذلك في نهاية الموسم الجاري.

دور مهم للبرازيلي فرناندينيو

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في استمرار البرازيلي فرناندينيو، البالغ من العمر 34 عاماً، رفقة السيتي لموسم إضافي، بعد أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن غوارديولا أبلغ إدارة مانشستر سيتي بضرورة تجديد عقد فرناندينيو، نظراً لحاجة الفريق الماسّة إلى جهوده، كونه يجيد اللعب كلاعب وسط مدافع، وأيضاً في مركز الظهير الثالث.

ويرى غوارديولا أن فرناندينيو نجح في سد الفراغ الذي تركه القائد السابق، البلجيكي فنسنت كومباني، المنتقل إلى نادي أندرلخت مطلع الموسم الجاري، بعد أن أصبح البرازيلي الدولي قائداً للسيتي.

وقام غوارديولا بتوظيف فرناندينيو في خط الدفاع لتعويض غياب الفرنسي إيمريك لابورت، الذي أجرى عملية جراحية، ومن المتوقع ألا يعود قبل بداية مارس المقبل.

العقد الجديد

وأكدت ”صن“ أنه بعد مرور 6 سنوات على انضمام فرناندينيو إلى مانشستر سيتي فإن اللاعب أصبح من العناصر الرئيسية في صفوف الفريق، ويتمتع بشخصية قيادية وسط زملائه، وهو ما يحتاجه غوارديولا.

وقالت إن إدارة السيتي ستبدأ مفاوضات تجديد عقد فرناندينيو لمدة موسم إضافي في يناير المقبل، حيث يحصل اللاعب حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، وربما يتراجع هذا المبلغ قليلاً وفقاً للعقد الجديد.

موقعة صعبة

وبعد مرور 8 أسابيع على بداية الدوري الإنجليزي يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة، من 5 انتصارات وتعادل وهزيمتين، في حين جمع الريدز العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

وتنتظر مانشستر سيتي مواجهة قوية للغاية خارج أرضه أمام كريستال بالاس يوم 19 أكتوبر الجاري، في المرحلة التاسعة للدوري الإنجليزي، بعد استئناف المسابقة عقب نهاية فترة التوقف الدولية، علماً بأن ليفربول سيواجه مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر على ملعب ”أولد ترافورد“، في موقعة مرتقبة.

مراقبة نجم نابولي

على الجانب الآخر، أشارت تقارير صحفية إلى أن غوارديولا طلب معلومات عن الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، كما أنه راقب اللاعب في الشهرين الماضيين.

وذكرت تقارير سابقة أن رويز هدف لبرشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشأنه بين العملاقين في سوق الانتقالات الصيفي.

ولكن إدارة نابولي لا تفكر في الاستغناء عن خدمات رويز، ولكن إذا تم تقديم عرض فلكي فمن الصعب أن يرفضه الرئيس أوريليو دي لورينتيس.

ورويز، البالغ من العمر 23 عامًا، انضم إلى نابولي صيف العام 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حتى العام 2023.

وشارك فابيان رويز في 8 مباريات مع نابولي الموسم الحالي، بواقع 720 مباراة، سجل فيها هدفًا.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، يعمل على منح فابيان رويز عقدًا جديدًا، في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.